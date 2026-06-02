空地埋死嬰！越南籍生母判5月徒刑

越籍媽媽指女嬰死亡，被埋葬在岸邊。（民眾提供）

鹿港鎮驚傳有媽媽埋嬰屍！一名越南籍失聯阮姓女移工阮於今年1月底產下一名女嬰，10幾天後女嬰因不明原因死亡，她無力處理後事，竟教唆同鄉范姓男友人，將屍體埋葬於彰化縣鹿港鎮吉安水域旁空地，2人分別遭依教唆遺棄屍體罪、遺棄屍體罪等罪嫌判處有期徒刑5月及4月徒刑，得易科罰金。

案發時警方會同葬儀社人員，根據阮女的指示地點開挖，一挖就中，只見女嬰屍體竟未包裹任何衣物，直接埋入土內，景象令人心酸，葬儀社人員貼心的準備了一條毛巾將祂包裹住女嬰。

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判決書指出，阮女為失聯移工，經某醫院通報今年1月曾到院生產，警方追問女嬰去處，阮女供稱已死亡，因無力殮葬，委請友人協助將遺體私下埋葬。警方帶兩人前往現場開挖確認屬實，全案因而曝光。

法官表示，阮與范2人均坦承犯行。辯護人供稱，兩人為越南籍移工，對台灣殮葬習俗不熟，阮女經濟狀況欠佳，實無力負擔喪葬費用，並非惡意遺棄屍體。

法官認定阮女所為構成教唆遺棄屍體罪，范男構成遺棄屍體罪；但考量阮女主動向警方自首，深表悔悟，范男因同鄉請託而誤觸法網，宣告緩刑2年以啟自新。

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