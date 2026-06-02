為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    空地埋死嬰！越南籍生母判5月徒刑

    2026/06/02 14:28 記者顏宏駿／彰化報導
    越籍媽媽指女嬰死亡，被埋葬在岸邊。（民眾提供）

    越籍媽媽指女嬰死亡，被埋葬在岸邊。（民眾提供）

    鹿港鎮驚傳有媽媽埋嬰屍！一名越南籍失聯阮姓女移工阮於今年1月底產下一名女嬰，10幾天後女嬰因不明原因死亡，她無力處理後事，竟教唆同鄉范姓男友人，將屍體埋葬於彰化縣鹿港鎮吉安水域旁空地，2人分別遭依教唆遺棄屍體罪、遺棄屍體罪等罪嫌判處有期徒刑5月及4月徒刑，得易科罰金。

    案發時警方會同葬儀社人員，根據阮女的指示地點開挖，一挖就中，只見女嬰屍體竟未包裹任何衣物，直接埋入土內，景象令人心酸，葬儀社人員貼心的準備了一條毛巾將祂包裹住女嬰。

    判決書指出，阮女為失聯移工，經某醫院通報今年1月曾到院生產，警方追問女嬰去處，阮女供稱已死亡，因無力殮葬，委請友人協助將遺體私下埋葬。警方帶兩人前往現場開挖確認屬實，全案因而曝光。

    法官表示，阮與范2人均坦承犯行。辯護人供稱，兩人為越南籍移工，對台灣殮葬習俗不熟，阮女經濟狀況欠佳，實無力負擔喪葬費用，並非惡意遺棄屍體。

    法官認定阮女所為構成教唆遺棄屍體罪，范男構成遺棄屍體罪；但考量阮女主動向警方自首，深表悔悟，范男因同鄉請託而誤觸法網，宣告緩刑2年以啟自新。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播