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    新北警逾1.5萬天加班未休！議員籲實質補償 市警局：補休優先為原則

    2026/06/02 14:15 記者黃政嘉／新北報導
    新北市議員黃淑君揭露，新北高達3503名警員超勤時數無法休畢，累積未休天數更達1萬5124.5天，她要求落實實質補償。（圖由新北市議員黃淑君提供）

    新北市議員黃淑君揭露，新北高達3503名警員超勤時數無法休畢，累積未休天數更達1萬5124.5天，她要求落實實質補償。（圖由新北市議員黃淑君提供）

    新北市議員黃淑君今揭露，去年新北高達3503名警員超勤時數無法休畢，累積未休天數更達1萬5124.5天，其中三重分局累積達1759天，為全市最多，她要求落實實質補償，確保加班費與獎勵看得到也吃得到，並取消加班上限、提高超勤時薪、預算專款專用，別讓基層員警心寒；市警局回應，同仁超時服勤，目前以「補休優先」為原則，無法於2年內補休者，核實發給加班費，或辦理敘獎。

    黃淑君揭露「114年新北市警察局加班（超勤）時數尚未休畢調查」數據，高達 3503名員警超勤時數無法休畢，其中三重分局以308人未休畢、累積高達1759天居全市之冠，每人平均未休天數高達5.7天；金山分局與刑事警察大隊的人均未休天數也高達5.5天

    「基層員警不該是制度僵化下的犧牲品。」黃淑君指出，這些冰冷的數字背後，是基層員警犧牲陪伴家人與休息的時間，默默為新北治安付出的血汗證明，且依據公務人員保障法規定，去年的超勤補休期限至多兩年，若市府沒提早規劃預算與結算機制，這些累積上萬天的超勤時數，兩年後恐直接歸零，基層根本「看得到假、卻請不到假」，嚴重損害基層員警權益。

    黃淑君說，她具體提出應落實實質補償，屆期未休畢者，應無條件發給加班費；市府應提早編列「未休畢加班費」之結算預算，不可因經費不足而以「行政獎勵」強迫基層吞下；向中央反映後新北先行，取消超勤時數上限，符合警務運作現實；提高基層超勤時薪，每季公開各分局未休假數據，主動介入協助高時數單位。

    市警局表示，有關本局同仁超時服勤部分，目前是以「補休優先」為原則，如無法於2年內補休者，則核實發給加班費，或依內政部警政署今年3月23日函釋辦理敘獎；經查本局同仁2023年未休畢時數部分，已於今年1月核實發給加班費共計757萬元。

    市警局強調，爾後也將持續落實「補休優先」、「加班費核實發給」及「辦理敘獎」等補償原則，確保同仁權益能獲得實質保障。

    新北市三重警分局員警114年累積達1759天超勤時數未休，為新北最多。（圖由新北市議員黃淑君提供）

    新北市三重警分局員警114年累積達1759天超勤時數未休，為新北最多。（圖由新北市議員黃淑君提供）

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