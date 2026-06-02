遺書都寫好了！9歲女童遭「狼」叔5度性侵 隱忍4年才向媽媽說出秘密

桃園市蔡姓男子與友人姐姐1家4口分租房屋，卻多次染指年僅9歲的女童，女童直到國中才向媽媽吐露，更出現憂鬱、自戕行為。示意圖。（資料照）

桃園市蔡姓男子與友人姐姐1家4口分租房屋，卻多次染指年僅9歲的女童，女童直到國中才向媽媽吐露，更出現憂鬱、自戕行為，媽媽心疼說「女兒連遺書都寫好了」，即使蔡男矢口否認犯行，但女童指證歷歷且前後一致，桃園地院近日依5個對未滿14歲之女子犯強制性交罪判處蔡男應執行有期徒刑14年。

蔡男於2020年2月至9月間帶著女友，與女童的爸媽、妹妹分租透天厝，期間多次趁著女童爸媽不在或忙碌之際性侵女童得逞，女童直到2024年就讀國中時，才向媽媽揭露這段隱藏多年的秘密，她控訴，他與妹妹都以哥哥稱呼蔡男，第1次是她在房間玩娃娃，蔡男也進來一起玩，沒多久就要她把褲子脫掉「玩個遊戲」，隨後對她性侵得逞，當時她整個人嚇到僵住，結束後蔡男要她不能跟爸媽說，因為這是屬於兩人的小秘密，包含這次，蔡男至少性侵她5次，一直到2024年才跟媽媽講出這件事。

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蔡男否認犯行並稱可能他與女童舅舅有薪水糾紛；而辯護人亦主張，此案已事發多年，相關證據尚不足以達到有罪之確信。

不過，判決指出，女童在警訊、偵訊及審理過程，對於歷次證述內容，包括遭蔡男性侵過程、時間及地點等，均前後一致、並無重大矛盾及瑕疵之處；而女童媽媽也證稱，當初蔡男為了省錢才與他們分租房子，後來因為帶友人回家又打架，造成他們家的困擾，才請蔡男搬出去。

後來女兒才向她說出遭到蔡男性侵之事，邊講邊爆哭，選擇隱忍是怕蔡男傷害家人、怕她愛的人受傷，女兒還因此出現身心狀況，不僅失眠、憂鬱，也不想去學校、不想看到人，甚至會拿刀割手自戕，連遺書都寫好了，也帶她到醫院就醫，另有女童就醫紀錄等，法官認為蔡男及辯護人辯詞不足採信，近日審結依5個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，各處有期徒刑9年，應執行有期徒刑14年，可上訴。

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