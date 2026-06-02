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    首波公布11人！ 新北警5個月抓2465件毒駕 裁決處亮照片、姓名全面公審

    2026/06/02 13:43 記者徐聖倫／新北報導
    新北市警局公布11名酒駕、毒駕累犯。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市警局公布11名酒駕、毒駕累犯。（記者徐聖倫翻攝）

    隱形殺手無所遁形！新北市警察局今日公布首波10年內酒駕、毒駕及拒測累犯名單，共有11名惡劣毒蟲、酒鬼的照片與姓名被赤裸裸公開。根據新北市警局統計，今年1至5月全市共瘋狂取締毒駕案件2465件，比去年同期的335件暴增2130件，恐怖的增幅高達636%，數據驚人。

    ​為了響應警政署「全國同步強化查緝毒駕專案」，新北市警局下重手，由交通事件裁決處鐵腕祭出處分，直接揭露這11名累犯資訊，期盼透過社會輿論的監督與公審，達到最強力的嚇阻效果，防止這些不定時炸彈再次上路害人。

    ​警方嚴正指出，吸毒會造成注意力渙散、反應遲緩，極易釀成重大死傷車禍。若駕駛人經唾液快篩呈陽性或拒檢，只要客觀事證足以認定「不能安全駕駛」，警方將一律依現行犯當場上銬逮捕。

    ​新北市警局強調，未來將持續透過情資分析、熱點路檢等多元策略，強力打擊毒駕犯罪，也呼籲民眾若在路上發現車輛蛇行、飄移，應立即撥打110通報，軍警民聯手剷除道路殺手。

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