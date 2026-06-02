狂洗54被害人6400萬！彰化男收人頭帳戶 涉51罪應執行刑3年半

彰化陳男利用同夥收人頭帳戶，共有54名被害人先後匯入6400萬元，陳男被判3年6月徒刑。示意圖。（記者顏宏駿攝）

彰化縣陳男加入暱稱「RAY」、「侯哥」為首的詐欺集團，透過同夥吳男等5人（另案審理）收購人頭帳戶及提款卡。共有54名被害人相信「穩賺不賠」話術，先後共匯入超過6400萬元至上述人頭帳戶。被害人報案後，警方逮捕11名帳戶提供者，再循線逮捕陳男，該案經台中地方法院審理，判處陳男所涉51罪應執行有期徒刑3年6月。

根據判決書，54名被害人中，其中有3人被騙逾500萬元、3人被騙逾300萬元，其餘被害人則被騙100萬至200萬元不等。他們皆從網路看到詐團投放的廣告，誤信「穩賺不賠」的投資話術，分多次將款項匯入指定人頭帳戶，陳男再將款項轉交上手。

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判決書指出，被告陳男從2022年底開始，透過吳男、王男、陳男、羅男等人收購人頭帳戶、提款卡、網路銀行密碼及SIM卡，並協助設定約定轉帳功能，供詐欺集團接收被害人遭詐款項。警方收到被害人報案後，先逮捕多名帳戶提供者，這些人落網後均供稱帳戶及提款卡全數交給陳男。陳男到案後也坦承犯行。

判決指出，被告不僅親自出面收取帳戶資料，還多次與共犯在彰化、台中等地交接帳戶，行為積極且具組織性。被告等人不思正途，加入集團協助清洗金流，助長詐欺犯罪氾濫，惡性非輕。但考量陳男在集團中非核心主謀，犯後坦承犯行，並與部分被害人和解賠償，所涉51罪最終定應執行刑3年6月。

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