為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    狂洗54被害人6400萬！彰化男收人頭帳戶 涉51罪應執行刑3年半

    2026/06/02 13:39 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化陳男利用同夥收人頭帳戶，共有54名被害人先後匯入6400萬元，陳男被判3年6月徒刑。示意圖。（記者顏宏駿攝）

    彰化陳男利用同夥收人頭帳戶，共有54名被害人先後匯入6400萬元，陳男被判3年6月徒刑。示意圖。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣陳男加入暱稱「RAY」、「侯哥」為首的詐欺集團，透過同夥吳男等5人（另案審理）收購人頭帳戶及提款卡。共有54名被害人相信「穩賺不賠」話術，先後共匯入超過6400萬元至上述人頭帳戶。被害人報案後，警方逮捕11名帳戶提供者，再循線逮捕陳男，該案經台中地方法院審理，判處陳男所涉51罪應執行有期徒刑3年6月。

    根據判決書，54名被害人中，其中有3人被騙逾500萬元、3人被騙逾300萬元，其餘被害人則被騙100萬至200萬元不等。他們皆從網路看到詐團投放的廣告，誤信「穩賺不賠」的投資話術，分多次將款項匯入指定人頭帳戶，陳男再將款項轉交上手。

    判決書指出，被告陳男從2022年底開始，透過吳男、王男、陳男、羅男等人收購人頭帳戶、提款卡、網路銀行密碼及SIM卡，並協助設定約定轉帳功能，供詐欺集團接收被害人遭詐款項。警方收到被害人報案後，先逮捕多名帳戶提供者，這些人落網後均供稱帳戶及提款卡全數交給陳男。陳男到案後也坦承犯行。

    判決指出，被告不僅親自出面收取帳戶資料，還多次與共犯在彰化、台中等地交接帳戶，行為積極且具組織性。被告等人不思正途，加入集團協助清洗金流，助長詐欺犯罪氾濫，惡性非輕。但考量陳男在集團中非核心主謀，犯後坦承犯行，並與部分被害人和解賠償，所涉51罪最終定應執行刑3年6月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播