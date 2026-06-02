男子毒駕接連肇事 南投地院裁定3萬交保

曾姓男子毒駕在南投市迴車擦撞路邊車輛。（圖由警方提供）

近期全國各地頻傳毒駕釀成重大傷亡案件，曾姓男子日前施用鴉片後駕車先在南投市彰南路自撞，約1小時後行經南投市南陽路迴車時，又擦撞停放路旁車輛，警方依公共危險罪將他逮捕送辦，檢警認為曾男有連續實施毒駕肇事之虞，恐對社會造成重大危害，建請聲押，惟南投地院審理後，裁定以3萬元交保。

警方調查，50歲曾姓男子，吸食鴉片成癮，5月31日晚間9時50分許，駕駛白色休旅車行經南投市彰南路時自撞路邊護欄，約1小時後行經南陽路迴車時，又擦撞停放路旁1輛白色小轎車，警方抵達現場時，發現曾男神情異常、眼神渙散，面對警方盤查更是語無倫次。

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在警方積極查問下，曾男見無法隱瞞，坦承開車前曾施用鴉片，經員警施予唾液毒品快篩試劑檢測呈陽性反應，並對其進行平衡觀測，也未通過，當場依公共危險罪將他逮捕送辦。由於警方依其有連續實施毒駕肇事之虞，恐對社會造成重大危害，建請南投地檢署聲押，南投地檢署複訊後向法院聲押，惟法院審理後，裁定以3萬元交保。

警方強調，毒駕與酒駕同樣涉犯公共危險罪，近期多起毒駕釀成重大傷亡案件，造成社會不安，政府對此「零容忍」，警方將持續強力執法，絕不寬貸，呼籲民眾遠離毒品，更不要毒駕，以免害人害己。

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曾姓男子毒駕擦撞路邊車輛，警方施予唾液毒品快篩試劑檢測呈陽性反應。（圖由警方提供））

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