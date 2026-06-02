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    「沒車才5貼」vs「出事怎麼辦」！ 台中驚見機車擠5人 網戰翻：體諒還是公審？

    2026/06/02 12:59 記者張軒哲／台中報導
    清水警分局呼籲民眾騎機車要遵守交通規則。（記者張軒哲攝）

    清水警分局呼籲民眾騎機車要遵守交通規則。（記者張軒哲攝）

    台中市清水區出現一家5口5貼騎機車畫面，有網友拍照PO網，提醒疑似一對夫妻騎機車載3名小孩，實在很危險，有2名小孩沒戴安全帽，PO網指出，2名幼童站前方踏板上，若掉出去後果難料，照片引起網友議論，有網友認為可能夫妻家中沒轎車，要體諒他人難處，貼文者見引起論戰，已經刪文。清水警分局今天指出，未接獲網友檢舉機車違規上路。

    有網友在清水地方社團臉書貼文指出，「可不可以拜託一下，這父母不要這樣騎車5貼害人，還會害到自己小孩，他看到騎車男子載4人，其中2名小孩站前方腳踏板，1人沒戴安全帽，另1名小孩夾在父母之間，也沒戴安全帽，騎車男子到處亂鑽。」

    PO文者說，5貼騎車太誇張，小孩完全沒有防護，若發生車禍後果難料，貼文網友表示，可能很多人會罵他沒有同情心，也有人質疑他開車違規拍照，他自己是坐在副駕駛座拍照。

    網友看法不一，有網友認為有很多家庭並沒有轎車可載孩子，多數網友提醒這對夫妻，這種5貼騎車非常危險，而且違規，要留意孩子安全。

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