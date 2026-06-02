「我要殺人！」按摩師持修腳銼刀隨機追砍路人至派出所

陳男今年持銼刀於台南街頭隨機刺傷李男與葉男，追砍至派出所前遭逮，檢方依殺人未遂罪起訴。（記者王捷攝）

「我要殺人！」陳姓男子持修腳皮銼刀，在台南街頭隨機攻擊互不相識的李姓與葉姓男子。陳男一路追殺李男至六分局金華派出所前，遭員警當場壓制逮捕。台南地檢署偵查終結，依殺人未遂罪嫌將陳男提起公訴。

​起訴書指出，陳男明知人體腹背部佈有重要臟器及血管，遭利刃穿刺極易致死。他竟基於不確定殺人的故意，於今年2月3日晚間8時許，在台南市南區金華路與健康路口的行人穿越道，持隨身攜帶的修腳皮銼刀，衝向迎面走來的李男，並朝其腹部揮刺1刀。李男中刀後，陳男又朝行經該處的葉男背部刺擊，導致葉男受有背部約2公分穿刺傷。

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​負傷的李男為了逃命，跑向鄰近的金華派出所求救，未料陳男並未罷手，持刀在後緊緊跟追。當李男逃至派出所前階梯摔倒並掙扎呼喊時，陳男竟持續朝倒地的李男腹背等致命部位連續猛刺。此波攻擊導致李男左上腹受有1.8公分穿刺傷致胃部穿孔及缺血性休克，右後背受有深及肋膜層併血胸的穿刺傷，右無名指亦有5公分切割傷。

​派出所內的王姓員警聽聞門外呼救聲立刻外出查看，上前制止陳男。陳男無視警方攔阻，仍試圖繼續攻擊倒地的李男。直到王員與其餘支援警力合力將其強力壓制在地，陳男才停止攻擊，並當場向警方坦承犯案意圖。

警方於現場查扣作案用的銼刀1支，並將2名被害人送醫急救，經搶救後始倖免於死。檢方審酌現場事證與傷勢報告，認定陳男構成刑法殺人未遂罪嫌，依法起訴。

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