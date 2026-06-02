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    首頁 > 社會

    鬥牛變幹架！打籃球卡位碰撞起衝突 場下丟板凳揮拳2男掛彩

    2026/06/02 12:31 記者陸運鋒／新北報導
    羅、游2人爆發衝突時，隨即被其他球友隔開。（記者陸運鋒翻攝）

    羅、游2人爆發衝突時，隨即被其他球友隔開。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市新店親情河濱公園發生籃球鬥牛衍生打架事件，羅姓男子與游姓男子因打球卡位時，雙方肢體劇烈碰撞，進而在場下上演丟板凳、揮拳互毆戲碼，其他球友見狀後將雙方隔開，但仍造成羅男鼻梁斷裂、游男手部受傷，雙雙掛彩，由於雙方事後至派出所提告，警方依傷害罪嫌送辦。

    新店警分局調查，50歲羅男及45游男等6人昨晚7時許，在新店親情河濱公園進行3對3籃球鬥牛；當時羅男為進攻一方，游男則是防守一方，期間羅男在籃下向隊友要球時，與游男發生肢體碰撞後交纏在一塊，雙方火氣也都很大互相碎嘴。

    豈料，雙方在場下時嘴巴仍沒停過，羅男一氣之下持小板凳砸向游男，而游男則揮拳反擊，眾人見狀後連忙上前將雙方隔開，同時通報救護車前來，將鼻梁骨折的羅男，送往新店耕莘醫院治療，而游男也因左手掌撕裂傷，隨後自行前往醫院就醫。

    警方指出，獲報到場時雙方已經沒有衝突，並各自前往醫院就醫驗傷，經告知雙方相關權利後，2人均至派出所互相提傷害告訴，警詢後將2人函送偵辦。

    羅男朝游丟小板凳後，游男揮拳反擊。（記者陸運鋒翻攝）

    羅男朝游丟小板凳後，游男揮拳反擊。（記者陸運鋒翻攝）

    羅、游2人在球場籃下卡位時，發生肢體碰撞引發口角。（記者陸運鋒翻攝）

    羅、游2人在球場籃下卡位時，發生肢體碰撞引發口角。（記者陸運鋒翻攝）

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