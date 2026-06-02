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    首頁 > 社會

    被AI假冒代言醫療品 彰基總院長陳穆寬：有護理師差點被騙

    2026/06/02 12:29 記者湯世名／彰化報導
    彰化縣警局長陳世煌（左1）、彰基總院長陳穆寬（左2）、藝人王中平（左3）檢視警方打詐成果。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局長陳世煌（左1）、彰基總院長陳穆寬（左2）、藝人王中平（左3）檢視警方打詐成果。（記者湯世名攝）

    最近在社群媒體（Facebook等平台）流傳1段影片，利用AI深偽技術惡意冒用彰化基督教醫院總院長陳穆寬形象、聲音與姓名，並植入虛假醫療建議或推薦不明產品向民眾進行詐騙，陳穆寬今天（2日）在彰化縣警局打詐記者會現身說法，他沒想到自己有代言戒檳榔、防打鼾、護膝等產品，並強調AI偽造他的聲音與表情維妙維肖，差點就有護理師被騙，民眾若看到可疑影片勿急著購買，立即登入彰基官網或撥165電話查證真偽，以免受騙。

    彰化縣警局長陳世煌公布4月份受理詐欺案592件、財損金額1億2074萬元，詐欺財損金額創近2年最低。警方迄今已累計瓦解57個詐團、逮捕441人，同時透過警銀合作，成功攔阻民眾遭詐匯款1億3784萬餘元。另查獲各類毒品案758件、查扣各類毒品總重達1萬5924公克，取締毒駕330件。

    擔任防詐大使的藝人王中平分享說，他曾接獲自稱「台中戶政事務所」來電，對方稱「你舅舅正拿著你的身分證，在臨櫃辦理遷戶口。」當場被他看破手腳，讓他忍不住在臉書痛批詐團「無法無天、鬼話連篇！」

    局長陳世煌表示，不法集團利用AI深偽技術，冒用知名人士的形象、聲音與姓名，推薦療效誇大的特定藥品及營養品，民眾遇以下特徵的影片應立即警覺，包括表情僵硬不自然、眨眼動作生硬、嘴形與聲音不同步等跡象，這些往往是AI深偽技術合成的表現。

    被AI冒名詐騙的彰基總院長陳穆寬（左）現身說法。（記者湯世名攝）

    被AI冒名詐騙的彰基總院長陳穆寬（左）現身說法。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局長陳世煌強調4月詐欺財損金額創近2年最低。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局長陳世煌強調4月詐欺財損金額創近2年最低。（記者湯世名攝）

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