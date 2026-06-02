酒駕慣犯拖欠罰款 土地遭查封嚇得繳清！執行官還轉介治酒癮

拖欠酒駕罰款與房屋稅款共17萬餘元的32歲王姓男子（右）得知行政執行署台南分署要查封其土地，嚇得出面繳清罰款。（行政執行署台南分署提供）

32歲王姓男子於2024年7月騎機車行經台南市永康區，被警方攔查是10年內第3次以上酒駕，台南市府交通局裁罰14萬元；他還欠房屋稅與交通罰單，共計欠17萬餘元。行政執行署台南分署欲查封其土地，王男嚇得到場繳清欠款，同時透露自己有酒癮問題，請執行官幫忙轉介治療酒癮難題。

行政執行署台南分署表示，執行人員於2025年8月間收案後，調查發現王男有存款及台南市龍崎區有5筆持分土地可供執行，即核發執行命令扣押王男的存款，但僅扣得464元；另函請地政機關辦理查封土地登記。

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王男得知自己土地要被查封，6月1日上午就偕同家屬到台南分署將全部欠稅款繳清。此外，王男向執行人員訴苦其有酒癮問題，需要治療解決，執行人員告知可協助轉介做酒癮治療，即協助王男填寫酒癮治療相關資料。

台南分署表示，法務部行政執行署最近與台灣戒酒暨酒癮防治中心建立酒癮治療轉介管道，行政執行署並函請各分署主動將酒防中心衛教文宣與聯絡方式提供給酒駕義務人及親屬，如酒癮義務人有意願的話，各分署可幫忙轉介到台灣戒酒暨酒癮防治中心，以期減少酒癮造成的傷害。

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