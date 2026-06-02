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    首頁 > 社會

    竹南婦駕電動三輪車翻覆受傷 疑拐杖掉落釀事故

    2026/06/02 11:59 記者彭健禮／苗栗報導
    郭姓婦女駕駛電動三輪車翻覆，消防救護人員到場救援。（圖由警方提供）

    郭姓婦女駕駛電動三輪車翻覆，消防救護人員到場救援。（圖由警方提供）

    苗栗縣58歲郭姓婦女駕駛電動三輪車，於今（2）日上午8點20分許於竹南鎮中正路與環市路二段路口翻覆，造成郭婦頭部受傷，送醫救治無生命危險。警方調查，郭婦沒有酒駕，於行駛途中疑因放置車上的枴杖掉落導致翻車。

    竹南警分局及消防單位今天上午獲報該起事故通報後，趕赴現場協助處理。經警方初步調查，郭婦駕駛電動三輪車沿中正路由西往東方向直行，行經環市路二段路口時，疑似因放置於車輛腳踏板上的拐杖不慎掉落路面，致車輛傾倒翻覆，造成郭婦頭部受傷，所幸經救護人員送醫治療後並無生命危險。郭女經檢測酒測值為0，詳細事故原因仍待進一步釐清。

    竹南警分局提醒，駕駛車輛時應妥善固定隨身物品，避免於行駛過程中掉落影響行車安全，尤其高齡者或行動不便民眾使用輔具時，更應確實放置穩妥，以防發生危險。另該電動三輪車涉有違反《道路交通管理處罰條例》第32-1條相關規定，處行為人1200元以上3600元以下罰鍰，將依規舉發告發。

    郭姓婦女駕駛電動三輪車翻覆，人車倒地，消防救護人員到場救援。（圖由警方提供）

    郭姓婦女駕駛電動三輪車翻覆，人車倒地，消防救護人員到場救援。（圖由警方提供）

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