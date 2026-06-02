「台版金智秀」假出金詐團幕後金主慘了 檢起訴求處26年以上徒刑

男子王景琪疑為美樂公司的幕後金主。（資料照）

女子歐俞彤身材姣好、面貌清秀被稱為「台版金智秀」卻黑幫男友吳漢威組織假出金投資詐騙集團「美樂公司」，詐騙金額共158億餘元。檢警偵辦時，鎖定提供資金供集團運作的幕後金主王景琪，將他拘提到案。台北地檢署今日偵結，依詐欺、組織犯罪危害防制條例等罪將王男起訴，並具體求刑26年以上徒刑。

檢警調查，竹聯幫大哥吳漢威與亮麗的女友歐俞彤與境外機房共謀，利用假出金製造投資獲利假象，進行詐騙，獲得百億元的款項。但兩人成立公司時，並無啟動基金，於是找上金主王景琪一起合作，雙方約定三七分帳。

請繼續往下閱讀...

有了金主後，吳男成立「美樂公司」，找了許多有黑幫背景成員加入，與境外電信詐欺機房成員合作，透過網路系統商非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬民眾投資。

該集團會指派「出金手」，將被害人部分投資金偽裝成獲利金，「出金」匯入指定帳戶，佯裝被害人投資獲利假象，放長線釣大魚。

短短8個月該公司詐得164億8635萬90元、5301人受害，台北地檢署連續發動五波「斬金行動」；偵查後，陸續起訴107名詐團成員。主嫌之一的歐俞彤，被認定主持犯罪組織從事網路詐欺取財，共犯185罪，總刑期高達687年半，應執行有期徒刑24年。

偵辦人員追查時發現，吳漢威當時才剛出獄，沒有成立公司的資金，故找上金主王景琪，並於2024年間，取得王的資助順利成立公司行騙。

檢警於今年4月8日發動第六波搜索，並將王景琪拘提到案，訊後認為王男涉有重嫌向法院聲押禁見獲准。檢察官今以涉犯組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪，將王男起訴。

檢察官認為，王景琪以金錢資助「美樂公司」，無須面對檢警查緝，即可獲得鉅額獲，對公司營運貢獻不亞於吳、歐二人，且於偵訊時否認犯行，故請求法官從重判處，並應執行有期徒刑26年以上之刑

洗錢集團首腦歐俞彤一審判24年，犯案前常在社群平台分享個人美照。（翻攝自Instagram）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法