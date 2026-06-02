酒精口罩強拉少女企圖性侵 怪男強盜性侵未遂起訴

​今年4月，蔡男於永康廢棄空屋預謀，持酒精口罩強拉未成年少女，企圖強盜及強制性交。幸路人及時制止，檢方依強盜未遂等罪起訴。（民眾提供）

台南永康區發生未成年少女遭襲擊案，蔡姓男子鎖定廢棄空屋為據點，持口罩摀住路過少女，企圖強拉入內強盜與性侵。被害人極力反抗並獲路人阻擋，蔡男逃逸後遭拘提到案，檢方依強盜未遂等罪起訴。

起訴書指出，今年4月初，蔡男意圖為自己不法之所有，挑選永康區忠孝路一處廢棄空屋作為據點。為順利將被害人帶至屋內，他事先在空屋一樓後方房間鋪設浴巾，並於旁側草叢鋪設木板與廢棄木門預作準備，場勘多次。

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​今年4月22日傍晚5時許，蔡男見未成年少女獨自行走於人行道，竟持噴灑酒精的口罩掩住其口鼻，不顧反抗強行將人往草叢拖拉，欲進入空屋強盜及強制性交。少女激烈掙扎，造成頭、頸、背部及四肢多處擦挫傷。路過民眾聽聞求救上前制止，蔡男隨即放棄計畫，換上預放機車內的衣物騎車逃逸。

​警方獲報於隔日持搜索票與拘票至東區將蔡男拘提到案，扣得浴巾兩條、毛巾三條、面罩及替換衣褲等作案證物。偵查時蔡男坦承不諱，與證人指述相符，並有醫院驗傷診斷書、監視器畫面、現場照片及被告手機搜尋紀錄等在卷佐證，足認自白與事實相符。

​檢方認定，蔡男涉犯兒童及少年福利與權益保障法，及刑法強制性交未遂與強盜未遂罪嫌。因屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，建請法院從一重以強盜未遂罪嫌論處。雖未遂犯得依法減輕其刑，但被害人未滿18歲，成年人故意對少年犯罪依法應加重其刑，全案提起公訴。

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