工人推倒義交致死原訂今審理 卻心臟衰竭送急診…

周的委任律師楊貴智（中）。（記者翁靖祐攝）

工地工人周志銘（44歲）2022年11月11日在台北市文山區工作，因為和黃姓義交發生爭吵，將其推倒在地，導致黃男頭部著地，顱內出血昏倒，最終身亡，檢方依傷害致死起訴。台北地院原定今日開始密集審理，不過周卻突因心臟衰竭、肺水腫被送亞東醫院急診，所以未能到庭。

在合議庭向亞東醫院確認情況後，法官表示，在徵詢全體國民法官意見後，因被告有正當理由，無法於預定時間內到庭，因此原定庭期取消，後續庭期將待被告治療狀況再行評估。

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周志銘於2022年11月11日在台北市文山區工作時與黃男因為交通指揮問題產生糾紛，過程中周推倒黃，導致黃後腦受傷並住進加護病房。2023年3月24日，黃男傷重成為植物人，2024年3月20日黃男不幸離世。

原本黃男尚未離世時，周志銘已經被傷害致重傷害等罪起訴，並進入審理程序，但因為黃男後續身亡，檢方認為周的傷害行為與黃的死亡結果有因果關係，因此將罪名改為傷害致死罪，案件也交由國民法官審理。

今庭畢後，周的辯護律師楊貴智表示，被告今天早上因為心臟衰竭，進入急診室，醫生說現在出院會有生命危險，因此他們也緊急向院方報告。院方確認以後，被告接下來一週都不能離開醫院，因此也把庭期後移至8月或9月。目前被告狀況仍有意識，但呼吸不順，講話因此非常的慢。

此外，黃男的妻子今日也有到庭，她向媒體表示自己是來自越南的外配，和黃男育有17歲的兒子，11歲的女兒。如今家裡的經濟重擔全由她一人所扛下。回想起已故的丈夫，她稱讚他是很有責任感的人，但說到此處黃妻也悲傷的無法再繼續說下去。

黃男妻子（右）今日到庭旁聽。（記者翁靖祐攝）

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