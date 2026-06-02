籌政大附中學生冷氣錢 家長會長找國教署補助涉圖利4官員起訴

台北地檢署今日偵結，認定國教署4名官員涉犯圖利等罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

國立政大附中第14屆家長會以分期方式購入71台冷氣供學生使用，但第15屆陳姓會長接手時，有家長不願付費。為解決該問題，陳於2019、2020年間，以不實活動計畫書向國教署申請補助。官員事後發現家長會有溢領情形，竟調整經費表讓其免繳回結餘款。台北地檢署今日偵結，認定國教署4名官員涉犯圖利等罪，提起公訴。

檢廉調查，政大附中第14屆家長會以「分期付款」購買71台冷氣，捐贈學生使用，但第15屆陳姓會長接手家長會後，有家長不願配合募資，導致應屆家長會無力償還冷氣分期款項。

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陳女為了此事，透過立委辦公室向教育部國教署陳情，並召開協調會，與會官員則告知陳女，依規定可向國教署申請2年共160萬元的活動補助。

陳女為了成功取得補助，支付冷氣錢，便於2019年間提出「課餘間闖關活動」、「愛心油壓服務系列活動」、「反毒反霸凌活動」的學園系列不實活動計畫書、經費概算總表及計畫項目經費表；隔年再提出「志工培訓」計畫書及計畫項目經費表，共取得160萬元補助。

其中志工培訓計畫，依規定須負擔一定比例自籌款，經陳女提出的計畫中顯示比例有問題，依規定需追討回當中9萬餘元補助款項。但國教署學生事務科洪姓科長、廖姓視察未依規定追討，反與陳姓約聘研究員與王姓審核科科長，更改收支結算表，讓家長會無須繳回款項；另於一項不符合補助活動中，該家長會也在洪姓科長等人協助下取得14萬餘元補助款。

檢察官認為，國教署等4名官員協助該家長會免繳回9萬餘元結餘款，並使其獲得非國教署核定補助計畫外的14萬餘元的不法利益，涉犯貪污治罪條例中的對主管事務圖利等罪，依法提起公訴。

另家長會陳姓女會長及何姓會計涉犯詐欺取財、行使偽造私文書等罪，其目的均是從國教署詐欺取得補助款項，故依行使偽造私文書罪將二人起訴，不法所得129萬餘元，則宣告沒收。

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