為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    籌政大附中學生冷氣錢 家長會長找國教署補助涉圖利4官員起訴

    2026/06/02 12:18 記者吳昇儒／台北報導
    台北地檢署今日偵結，認定國教署4名官員涉犯圖利等罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署今日偵結，認定國教署4名官員涉犯圖利等罪，提起公訴。（記者吳昇儒攝）

    國立政大附中第14屆家長會以分期方式購入71台冷氣供學生使用，但第15屆陳姓會長接手時，有家長不願付費。為解決該問題，陳於2019、2020年間，以不實活動計畫書向國教署申請補助。官員事後發現家長會有溢領情形，竟調整經費表讓其免繳回結餘款。台北地檢署今日偵結，認定國教署4名官員涉犯圖利等罪，提起公訴。

    檢廉調查，政大附中第14屆家長會以「分期付款」購買71台冷氣，捐贈學生使用，但第15屆陳姓會長接手家長會後，有家長不願配合募資，導致應屆家長會無力償還冷氣分期款項。

    陳女為了此事，透過立委辦公室向教育部國教署陳情，並召開協調會，與會官員則告知陳女，依規定可向國教署申請2年共160萬元的活動補助。

    陳女為了成功取得補助，支付冷氣錢，便於2019年間提出「課餘間闖關活動」、「愛心油壓服務系列活動」、「反毒反霸凌活動」的學園系列不實活動計畫書、經費概算總表及計畫項目經費表；隔年再提出「志工培訓」計畫書及計畫項目經費表，共取得160萬元補助。

    其中志工培訓計畫，依規定須負擔一定比例自籌款，經陳女提出的計畫中顯示比例有問題，依規定需追討回當中9萬餘元補助款項。但國教署學生事務科洪姓科長、廖姓視察未依規定追討，反與陳姓約聘研究員與王姓審核科科長，更改收支結算表，讓家長會無須繳回款項；另於一項不符合補助活動中，該家長會也在洪姓科長等人協助下取得14萬餘元補助款。

    檢察官認為，國教署等4名官員協助該家長會免繳回9萬餘元結餘款，並使其獲得非國教署核定補助計畫外的14萬餘元的不法利益，涉犯貪污治罪條例中的對主管事務圖利等罪，依法提起公訴。

    另家長會陳姓女會長及何姓會計涉犯詐欺取財、行使偽造私文書等罪，其目的均是從國教署詐欺取得補助款項，故依行使偽造私文書罪將二人起訴，不法所得129萬餘元，則宣告沒收。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播