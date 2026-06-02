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    首頁 > 社會

    凌辱3小時... 男警強拍女警裸照、暴力性侵 二審維持5年

    2026/06/02 12:15 記者楊心慧／台北報導
    歐男竟因吃醋認為對方感情不忠，2025年2月跟隨女警返回住處後，將她壓制在床、毆打、勒頸，並強拍裸照後性侵得逞。（示意圖）

    歐男竟因吃醋認為對方感情不忠，2025年2月跟隨女警返回住處後，將她壓制在床、毆打、勒頸，並強拍裸照後性侵得逞。（示意圖）

    宜蘭一名歐姓男警與同派出所女警互有好感卻未交往，歐男竟因吃醋認為對方感情不忠，2025年2月跟隨女警返回住處後，將她壓制在床、毆打、勒頸，並強拍裸照後性侵得逞，造成女警全身多處瘀傷，女警多次試圖求救均遭阻止，直到友人到場才脫困。一審宜蘭地院依強制性交罪處5年徒刑、犯恐嚇危害安全罪處6月徒刑。案經上訴，高等法院今宣判，強制性交罪5年徒刑駁回上訴、維持5年判決，恐嚇危害安全罪則撤銷改判4月徒刑。

    宜蘭地院審理時，歐男承認強制性交、拍攝性影像及恐嚇等犯行，但否認部分指控，如無凌辱、無侵入住宅等。宜蘭地院認定，歐男在拍攝裸照後隨即性侵，兩行為具有密切關聯，構成「對被害人為照相而犯強制性交罪」。

    此外，歐男另遭查出於2022年9月至2023年12月間，多次傳訊息恐嚇前女友，內容包括「真的分開我一定會玉石俱焚」、「一起死啊」等語。

    宜蘭地院指出，歐男身為警職人員，卻因感情糾紛對女警施暴並性侵，造成被害人身心重大創傷。不過考量他已與兩名被害人達成調解、賠償損害，並當庭先支付150萬元，且無前科，認定有悔意，判處法定最輕本刑7年徒刑過於嚴苛，依刑法第59條酌予減刑。

    宜蘭地院最終依對被害人為照相而犯強制性交罪，判處歐男有期徒刑5年；另依恐嚇危害安全罪判刑6月，可易科罰金18萬元。

    案經上訴，強制性交罪5年徒刑駁回上訴，維持5年判決，但恐嚇危害安全罪的部分撤銷改判4月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。可上訴。

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