國中生騎單車鬼切橫越馬路與轎車擦撞 警將開單最重1200元

林姓國中生騎車鬼切橫越馬路與黃女駕車發生擦撞。（民眾提供）

高雄市一名林姓國中生昨晚騎腳踏車從鳳山區青年夜市駛出，鬼切穿越車流、橫越馬路至對向車道，與黃姓女子駕駛轎車發生擦撞，過程險象環生，所幸無人傷亡，警方將開出紅單，最重可罰1200元。

高雄警方今表示，昨晚接獲民眾報案，鳳山區中崙路青年夜市附近發生交通事故，警方獲報後立即派員到場處理，並同步進行交通疏導，維持現場交通秩序。

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警方調查，黃姓女子（54歲）駕駛轎車，沿著鳳山區凱旋路東向西方向直行，林姓國中生（13歲）昨晚騎乘腳踏車，自鳳山區青年夜市內駛出，突然鬼切橫越馬路至對向車道，沿著中崙路東往西方向行進，與黃女駕駛轎車發生擦撞，造成腳踏車右側及轎車左側車身受損，所幸雙方均未受傷。

警方現場對2人實施酒精濃度檢測，均無酒駕情事，初步研判事故原因為林生起步駛出時，未注意行進中車輛；確切肇事原因及責任歸屬，將由交通大隊進一步分析釐清。

警方表示，林生違反道路交通處罰條例第73條第1項第1款慢車駕駛人不在劃設之慢車道通行，或無正當理由在未劃設慢車道之道路不靠右側路邊行駛，處以300至1200元罰鍰。

鳳山警分局呼籲民眾騎乘腳踏車或駕駛汽機車行經夜市、巷口及人車往來頻繁處所時，應減速慢行並留意周邊車流狀況，尤其自路旁或巷口駛出前，務必確認安全後再通過，以避免類似事故發生。

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