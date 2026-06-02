貼監視器上網公審員工 老闆觸個資法被判刑3月

花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

社群發文開副本「爆料」要小心觸法！花蓮一名餐廳蕭姓負責人因不滿駐店表演人員私下中傷，竟把駐店人員在店外跟女客人擁吻畫面，搭配個人IG的生活照，用匿名方式貼上社群網站，指摘駐店「亂搞男女關係」、「劈腿」等語，不滿向檢警提告，花蓮地方法院認為，老闆為了報復而非法利用個人資料，已觸犯《個人資料保護法》，依法判處有期徒刑3月，緩刑2年。

檢警調查，36歲蕭姓餐廳負責人，不滿駐店表演人員私下在外說蕭男騷擾女生及酒駕，又常常打著餐廳的名義在外抬高自己身價，竟私自擷取店外監視器畫面駐店人員與女客擁吻的畫面，並把駐店的臉部照片及「劈腿」、「亂搞男女關係」、「把妹裝逼」及「吃軟飯」等文字，一併張貼在不特定多數人可觀覽的社群網站上，要網路公審企圖讓對方在花蓮被封殺。

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法庭審理時，蕭姓老闆矢口否認有誹謗及違反個資法的犯行，辯稱駐店表演人員確實有這些行為，自己是出於善意提醒其他店家、澄清事實並維護公共利益，且資料來源是公開的，並未違法。

然而，花蓮地方法院法官認為，駐店表演人員非公眾人物，其男女關係與私人感情僅屬個人私生活領域，涉及私德而與公共利益完全無關。即使蕭男自稱所述屬實，但在法律上，不論如何都不容許以此侵害他人隱私。此外，蕭男在貼文中留言「誰敢請他，我就翻臉」、「今天我用你做過的行為對待你」，顯見其動機純粹是出於不理性的「報復」，而非單純自衛、自辯。

法官審酌，蕭男未能理性處理紛爭，率爾在網路非法利用他人個資、散布誹謗文字，考量其具備基本法律知識卻誤觸法網，惟犯後已與告訴人達成調解並當場賠償完畢，確有悔意。法院最終依想像競合犯規定，從一重依《個人資料保護法》之「非公務機關非法利用個人資料罪」，判處蕭男有期徒刑3月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，以資懲儆。

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