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    福高安坑隧道北上事故嚴重回堵至土城 警方、行控呼籲北上提早改道

    2026/06/02 09:37 記者吳仁捷／新北報導
    福爾摩沙高速公路安坑隧道北上路段傳出聯結車與兩輛轎車事故，一度占用全線車道，時速急降至12公里以下，後方更回堵到土城路段，車陣長達11公里，急壞塞在車陣中的通勤族及營業車用路人，行控中心及國道警方都呼籲及早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    福爾摩沙高速公路安坑隧道北上路段傳出聯結車與兩輛轎車事故，一度占用全線車道，時速急降至12公里以下，後方更回堵到土城路段，車陣長達11公里，急壞塞在車陣中的通勤族及營業車用路人，行控中心及國道警方都呼籲及早改道。（記者吳仁捷翻攝）

    福爾摩沙高速公路安坑隧道北上路段，今天上午8時53分於傳出聯結車與兩輛轎車事故，一度占用隧道內全線車道，目前雖搶通外線車道，但時速急降至12公里以下，造成後方嚴重回堵到土城路段，車陣長達11公里，急壞塞在車陣中的通勤族及營業車用路人，行控中心及國道警方都呼籲及早改道。

    福高北上安坑隧道路段，今天上午8時35分獲報，南下方向內側車道兩輛自小客車事故，警方趕抵於8時58分排除。

    無獨有偶，警方及北區行控中心也於8點53分獲報，安坑隧道北上33k處，發生聯結車與兩輛轎車事故，一度占據全線，目前透過CCTV觀看，雖仍有外線可通行，但隧道起往南嚴重回堵，安坑到中和路段，時速只剩11公里，中和到土城路段，時速也降至29公里，急壞趕著上班的通勤族。

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