7度酒駕被抓 服刑出獄後照樣喝酒騎車 法官再判1年徒刑

鍾男7度酒駕被抓，服刑出獄後照樣喝酒騎車，法官判他1年徒刑。（資料照）

鍾姓男子酒後騎機車上路卻未載安全帽，警方發現攔查聞出鍾男渾身酒氣，酒測值竟高達1.05毫克，幾近爛醉程度，依公共危險罪送辦後，檢方查出鍾男先前有6次酒駕被抓，建請法院從重量刑，屏東地院認為鍾男對刑罰反應力薄弱，罔顧公眾交通安全，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處鍾男1年徒刑，可上訴。

鍾男去年10月間中午酒後騎機車行經瑪家鄉時，因未戴安全帽遭巡邏員警攔查，鍾男身上散發出濃濃酒味，警方當場進行酒測，鍾男酒測值高達1.05毫克，幾近爛醉程度騎機車還不載安全帽，無視酒駕禁令，遂依公共危險罪送辦。

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檢方查出鍾男已是第7次酒駕被抓，最近一次酒駕被判刑10個月，剛服刑出獄卻未記取教訓，再次酒後騎機車上路，還一度拒絕停車受檢，蛇行離去，犯行具特別惡性，建請法院從重量刑。

屏東地院認為鍾男酒測值達1.05毫克程度，仍執意騎乘機車上路，無視自身及其他用路人生命安全，多次酒駕受罰卻不知警惕，對刑法反應力薄弱，依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處鍾男1年徒刑。

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