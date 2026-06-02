闖紅燈拒檢狂逃！毒駕男企圖衝撞警車自摔就逮 判刑4個月

劉姓男子騎機車闖紅燈被警方攔查，加速逃逸，甚至企圖衝撞巡邏車，結果先自摔「仆街」而被逮捕。（圖由警方提供）

苗栗縣46歲劉姓男子，騎機車闖紅燈被警方攔查，加速逃逸，甚至企圖衝撞巡邏車，結果先自摔「仆街」而被警方逮捕，並被查出他騎車上路前有吸食第一級毒品海洛因、第二級毒品甲基安非他命。苗栗地方法院依犯公共危險罪之毒駕罪，判處他有期徒刑4個月。

劉男於去年4月2日下午6點許，騎機車在三義鄉中正路與六角亭之路口，闖紅燈被巡邏警方發現，上前攔查。詎料，劉男拒檢加速逃逸，警方通報警網攔捕。劉男逃竄至死巷，還作困獸之鬥，企圖衝撞巡邏車，結果自身先摔車倒地，才束手就逮。

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警方當場在劉男身上查獲甲基安非他命2包及針頭3支，並查出他騎車上路前還分別施用海洛因、甲基安非他命毒品。經採尿送驗，劉男尿液之可待因、嗎啡及甲基安非他命呈陽性反應，且濃度超過行政院公告之濃度。

苗栗地院審理，認劉男犯尿液所含毒品達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑4個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

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