騙腦筋動到毛孩身上 竹縣刑大提醒別被「矇」到

國內養貓人口越來越多，連貓咪認養也可以變成詐騙集團「無差別攻擊」的梗。（記者黃美珠攝）

也是「無差別攻擊」！新竹縣刑警大隊近日接獲反映，指詐團除了感情詐騙，或以投資理財攻人心的貪念犯案，也看準國內養貓熱，在Threads、IG等社群，撒出萌貓找新主的誘餌，改鎖定人的愛心伺機行騙。W小姐近日就是心動想養一隻玄貓，所幸詐團聲稱要用黑貓宅急便配送到府，才把她及時打醒。

縣刑大大隊長張詔雄說，這是典型的交（賣）貨便詐騙，對方會先要求被害人下單，藉口用黑貓宅急便或賣貨便等「出貨」，誘導被害人點擊其提供的連結填寫送貨資料，並實名認證。再以沒有完成實名認證為由，哄騙被害人另加一個客服Line，最後峰迴路轉，就是啟動各種藉口要被害人的帳號、密碼、銀行存摺或提款卡等，甚至拐被害人去操作網銀、ATM。

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這些手法都是「投被害人所好」。喜歡猛男、辣妹的就用感情來拐。愛貓、愛狗的人，或喜歡投資理財書籍者，他們也會為當事人量身訂做相關情境；張詔雄就曾辦過有人因喜歡盆栽而被騙的。

W小姐是看到Threads上有人PO出軟萌的小黑貓找新主，她心動馬上行動，「原主」煞有介事地盤問W是否成年、有無飼養經驗等，並釋出小貓已除蚤、除蟲、打過疫苗、能吃乾飼料了的訊息，強調實名認證一過，3個小時後，黑貓宅急便就能把小黑貓送抵W手上，以致不斷催促W快快下單。

張詔雄說，黑貓宅急便在官網就公開強調，並不受理配送活體動物等特殊包裹，也正因此讓W警覺有異，立刻罷手，已讀不再回對方。

新竹縣刑大大隊長張詔雄說，現在不只是貪念，就是民眾的嗜好興趣或愛心，也可能被詐團利用來拐錢。（記者黃美珠攝）

警方說，交（賣）貨便的拐騙方式，常見就是如圖，以被害人下單沒有完成實名制為由，一步步誘使被害人破財。（擷取自網路）

「黑貓宅急便」公告，他們並不受理活體動物等特殊包裹的配送。（警方提供）

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