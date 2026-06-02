為50公分撕破臉！4公尺「紅線漏洞」鄰居打110互相檢舉

台南某公園旁留了4公尺無紅線缺口，鄰居為搶停車位，互相檢舉50公分壓線、離消防栓太近，警已通報全畫紅線弭平爭端。（記者王捷攝）

為搶50公分，鄰居反目成仇。台南某公園因標線未連貫，留有4公尺無紅線區。小型車主常將車塞入缺口，見車位遭其他車停走，便檢舉對方壓線50公分，對方則檢舉小車距離消防栓太近，長期互相檢舉撕破臉。為解決爭議路段問題，警方已通報相關單位全畫紅線。

此爭議路段位在交岔路口與消防栓間。依規定，路口10公尺、消防栓5公尺內不得停車，但兩端劃設紅線後，中間遺留約4公尺空白區，因一般客車長約4.5公尺，停入缺口可能會超線，小型車主常在該缺口停車，或以機車暫停該缺口，以便自家小車停入，若該缺口遭其他鄰居停走就打110檢舉，向警方據以力爭50公分。

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遭檢舉的車主也向警方檢舉，缺口可以停下小型車，但距離小車消防栓也很近，依據道路交通安全規則111條規定，消防栓5公尺內不能停車。警方指出，雙方都有違規可能，依道路交通管理處罰條例，可處600元至1200元罰鍰，將通報相關主管機關，建議將4公尺缺口全部畫上紅線縫合標線漏洞。

轄區會出現檢舉亂象，警方認為是住戶忽視自備車位的責任。該處附近多戶透天屋，為擴充空間，將一樓車庫擴建為客廳或是店面，又或者擁有兩台轎車，自家車停車位不足，把車停在公園周圍沒有畫紅線處，當住戶搶不到停車住互相檢舉，將停車壓力轉嫁給社會，呼籲大眾一起維護交通環境。

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