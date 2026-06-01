台東警大陣仗逮詐團竟被秒放 檢抗告翻盤8人逆轉收押 1在逃將拘提

大批人員攻堅，當時沒有想到大費周章的結果卻是嫌犯幾乎全數馬上放出。（資料畫面）

刑事警察局南部犯罪打擊中心（偵查第八大隊）與屏、東刑警大隊，5月19日在台東地檢署指揮下破獲台東縣鹿野鄉一處詐騙機房，霹靂小組全副武裝還破門而入逮捕9人，動靜搞得有夠大，結果法院馬上放掉，不少員警看了都表示「吐血」。經檢方提出抗告獲准，今（1）日上午重開羈押庭，有8人到案，訊後大逆轉全數裁准羈押禁見，至於在逃1人則將拘提。

今天的羈押庭開得實在冗長，從早上一直開到晚上10時左右，今天早上從第1庭開始，一整個早上只審理了2場羈押庭，一直到下午、入夜才終於全數完成裁定。

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台東地檢署表示，查獲之鹿野民宿詐欺集團之話務機房案，9名被告經本署聲押，未經台灣台東地方法院裁准，經檢察官提起抗告，台灣高等法院花蓮分院火速撤銷發回原裁定，今日上午重開羈押庭，被告8人到庭，另1名林嫌未到，訊後被告8人全數裁准羈押及禁見，未到案之被告1人則拘提之。原本因他案送執行的郭嫌則被提出，改羈押。

「上次不行這次可以」 換法官差很大

其實上次檢方與這次提出抗告理由完全相同，都是這9人有逃亡、滅證、勾串共犯或證 人、反覆實施之虞。但「上次不可以（押），這次就可以了」。目前官方未有說法，法界則說「承審法官不一樣，結果當然不一樣」。

上月19日南打等多單位聯手偵破這起隱身於台東鹿野豪華包棟民宿內的詐騙集團機房案件。逮捕6男3女，郭姓主嫌（79年次）假扮中國公安詐騙香港人，但由於大家都不會講粵語，因此所有人都自稱是「內地公安」。當時檢方聲押，法官認為「既然都坦承犯案就不收押」，裁定請回、限制住居，郭嫌因涉他案直接發監執行。

由於破獲機房當時動靜十分大，附近許多民眾早有發現，還說「實在很難不發現，特別是鄉下地方大家早起，只有屋內的9人還在睡」。但9名嫌犯被捕後又馬上放出，被警方、法界私下稱「陣仗嚇死人，結果笑死人」、「說什麼打詐？逼（警方）那麼緊，看這結果還要警方抓什麼？」。經過在家、固定居所待了10天後，這批人逃了1人，據了解，所有到案者也都表現得自若，得知自己被裁定收押禁見也未有大反應。

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