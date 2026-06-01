超驚險！台中毒品通緝犯被查獲 假配合竟掏槍拒捕警制伏

台中霧峰分局今天查獲蕭姓毒品通緝犯，並在身上和車內查獲3把改造手槍、子彈和毒品。（記者陳建志翻攝）

台中市警局霧峰分局吉峰派出所員警，今天下午5點多巡邏經霧峰樹仁路時，發現一輛轎車行駛中忽快忽慢，立即上前盤查，蕭姓駕駛（59歲）神情緊張，員警喝斥下車時，竟從右側口袋掏出一把改造手槍並當場拉動滑套，所幸員警反應迅速、奮不顧身撲前奪槍，當場將其壓制逮捕，並在車上搜出大批槍彈和海洛因、安非他命毒品。

今天下午5點5分左右，霧峰分局吉峰派出所所長張逸格帶班巡邏經霧峰樹仁路時，發現1輛轎車行駛中速度忽快忽慢、形跡可疑，立即上前盤查，蕭姓駕駛見警方靠近神情緊張，員警發現他眼神渙散、雙手不斷發抖，立刻命令他下車接受檢查。

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沒想到假意配合的蕭男，此時趁機從右側口袋掏出一把改造手槍並當場拉動滑套，所幸員警有所防備，立刻抓住雙手制止他動作，另一名員警則從副駕駛座拉手，合力奪槍制止可能發生的槍戰與憾事，過程中也造成一名員警手臂受傷。

警方除在蕭男身上查獲1把改造手槍、8顆子彈，隨後又在其隨身背包內，起獲另2把改造手槍、子彈44發，並查獲一級毒品海洛因2小包（分別為1.25公克、3.71公克）及二級毒品安非他命3.37公克（含袋重）。

警方並對蕭男進行毒品快篩，經檢測後呈現毒品陽性反應，確認毒駕，因蕭男目前已中止夜間偵訊，針對大批槍彈、毒品來源，警方將待明天進一步偵訊後釐清，目前依妨害公務、槍砲、毒品，以及公共危險罪（毒駕）偵辦。

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蕭男一度掏槍拉滑套想拒捕，遭員警奮勇奪槍制伏。（記者陳建志翻攝）

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