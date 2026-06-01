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    首頁 > 社會

    毒駕大執法！彰化警靠2招 揪出73歲老毒蟲

    2026/06/01 22:59 記者顏宏駿／彰化報導
    穿黃衣的楊姓阿伯搖頭晃腦毒駕上路，被警方逮個正著。（警方提供）

    穿黃衣的楊姓阿伯搖頭晃腦毒駕上路，被警方逮個正著。（警方提供）

    彰化縣展開毒駕大執法，但茫茫人海中，如何迅速揪出「毒駕客」?有員警自嘲「抓到懷疑人生」，但溪湖警分局員警除了路邊攔查外，靠員警巡邏找「搖頭上路」的騎士，再熟記「老毒蟲」的面容，經常因此逮獲毒駕現行犯。

    一名73歲的楊姓阿伯，是警方眼中出了名的「老毒蟲」，上個月30日下午，被眼尖的女警發現他騎車「搖頭晃腦」向前行，攔查做唾液快篩，一篩就中，立即依現行犯逮捕。

    警方說，如何在「茫茫車海」中揪出毒駕客，考驗員警的功力。開車或騎車「搖頭晃腦」是最好的辨識，如果配合「老面孔」，通常一「查」就中。楊姓阿伯是「溪湖毒界老面孔」，10天前騎車外出，被埔鹽派出所的員警認出，經唾液快篩，未呈陽性反應。31日他又出現在溪湖街頭，一名女警先發現阿伯騎機車，又搖又晃，嗨到不行，上前攔查，發現是「老面孔」，這次驗出陽性反應。阿伯坦承出門前才吸食安非他命。

    溪湖分局強調，短短兩天內即查獲2起毒駕案件，其中甚至包含七旬長者，顯示部分用路人對毒駕危害仍缺乏警覺。警方將持續加強查緝毒品及取締毒駕勤務，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法，共同守護所有用路人的生命安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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