客運假日開進屏東慈惠醫專 後照鏡被柵欄斷頭「兩敗俱傷」

客運車駛進慈惠醫專校園，右側後照鏡被柵欄打落。（警方提供）

屏東縣南州鄉慈惠醫護管理專科學校昨天下午發生一起校園內交通事故，1輛營業大客車準備駛入校門時，原本已由管理員手動開啟的柵欄，卻不明原因突然降下，導致車輛與柵欄發生碰撞，遊覽車右側後照鏡及柵欄設備損壞。警方獲報到場處理，所幸事故未造成人員受傷，後續由校方與駕駛協調相關維修及賠償事宜。

為何專校校園在週日會有客車卻又不是校車？原來，慈惠醫專現有519號公車在本校校園內設置乘車站，加上小黃公車、規劃完善的多條路線之學校校車，以解決師生通勤問題。

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這輛519號已行駛入慈惠校園多年，每天都有班次行經，連週末也不例外，但不知為何，昨天卻是首次發生柵欄在車輛通過一半下無預警放下，當場把大客車後照鏡「斷頭」。

東港警分局指出，5月31日下午5時50分接獲報案，指稱南州鄉慈惠醫護管理專科學校校園內發生交通事故，警方立即派員前往現場了解情況，由於事故地點位於校園內非道路範圍，經雙方協調後，由學校總務組長與劉姓駕駛進一步商談後續維修及相關責任處理事宜。

警方表示，當時66歲劉姓男子駕駛營業大客車正要進入慈惠醫護管理專科學校大門入口處，校方管理員見公車抵達後，手動開啟入口柵欄供車輛通行，未料大客車甫進入校門時，柵欄卻不明原因突然下降，導致車輛右側與柵欄發生碰撞。事故造成大客車右側後照鏡毀損，校方柵欄設備亦受損，所幸現場無人受傷。

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