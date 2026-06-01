街頭驚魂！男遭強拉進西門町旅館 警火速圍捕逮8嫌

警方進入旅館逮人。（記者王冠仁翻攝）

鄭姓男子今天下午步行經過台北市西門町附近時，忽然被多名黑衣人強拉進一旁的旅館，有民眾恰好見到報警。警方擔心發生擄人事件，火速趕到旅館，沒想到員警在走廊處遇到鄭某，他聲稱自己已經被釋放；警方研判犯嫌還在旅館內，逐房搜索，果然在其中一間房間內逮到蘇等8嫌，還在他們身上查獲依托咪酯、安非他命等毒品。警方初步清查，全案疑因毒品衍生的金錢糾紛所致。

北市警萬華分局西門町派出所在今天下午2時許接獲通報，報案民眾聲稱，在成都路街頭上，看到有一名男子被多名黑衣人強拉進附近一間旅館，民眾擔心有犯罪狀況而報警。

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警方立刻派遣線上警力趕到旅館查處，員警進入旅館後，在走廊上遇到方才被押走的鄭姓男子；鄭告訴警方，他近期沒有與人結怨，不知道為何被人押進旅館，還說警方上門前，押他的人一哄而散，他才趁機逃出來。

警方這時研判，犯嫌應該都還在旅館內，於是逐房搜索，不久後果然在其中一間房間，逮到29歲蘇姓男子等8人，還在他們身上查扣毒品依托咪酯、安非他命。

據悉，蘇等人聲稱與鄭有金錢糾紛，於是將鄭帶進房間要與其談判，沒想到眾人才進入旅館沒多久，就聽到外頭傳來大批警笛聲，他們這才嚇得鳥獸散。

警方說，雖然鄭聲稱不知為何被押，但警方初步調查，研判全案是毒品衍生金錢糾紛。由於蘇等8嫌在夜間停止詢問，警方將待明天進一步深入追查釐清，並會將蘇等人依妨害自由、毒品罪嫌送辦。

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警方查扣毒品依托咪酯、安非他命等。（記者王冠仁翻攝）

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