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    女遭詐7百萬元貼文提醒臉友，又被騙子盯上慘再被騙128萬元

    2026/06/01 22:01 記者鮑建信／高雄報導
    圖為警方過去破獲的虛擬貨幣詐騙案，起出點鈔機等贓證物。（警方提供）

    圖為警方過去破獲的虛擬貨幣詐騙案，起出點鈔機等贓證物。（警方提供）

    高雄市許姓女子被詐騙集團騙走7百萬元，臉書貼文提醒大家注意，沒想到又被人盯上，一名王姓男子謊稱可以幫被害人拿回錢，許女掉入陷阱又被騙走128萬元，王男落網後，高等法院高雄分院依詐欺取財罪將他判刑1年。

    判決書指出，2023年7月間，許女遭詐欺集團利用假冒的虛擬貨幣投資平台，騙走700萬元，其帳戶被列為警示帳戶，還須負擔房屋抵押等債務。她在臉書社團「虛擬貨幣靠北詐騙」貼文，描述被騙經過，提醒大家留心。

    同年12月間，王男看到貼文，認為有機可乘，以暱稱「王百贏」私訊許女，佯稱可以取回款項，但須支付費用。雙方書立切結書後，許約定委託王男追討及一併協助處理房屋抵押債務、警示帳戶等問題。

    許女陸續交付128萬元後，驚覺有異報警。隔年1月4日，王男現身欲再騙取10萬元時，當場被埋伏員警逮捕，並前往其住處搜索，查扣手機等證物。一、二審法院開庭調查後，審酌王男始終否認犯行，均依詐欺取財罪判處王男有期徒刑1年，仍可上訴。

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