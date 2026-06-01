6/1 威力彩頭獎又摃龜！今彩539開2注 800萬落嘉義、高雄

第115000133期今彩539頭獎開出2注，第115000044期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台彩官網、本報合成）

6月1日開獎的第115000133期今彩539頭獎開出2注，由嘉義縣朴子市開元里開元路130號1樓「鑫好運彩券行」以及高雄市前鎮區擴建一路1號1樓「錢鎮全方位彩券行」開出；另第115000044期威力彩頭獎摃龜。

第115000044期威力彩中獎號碼為「第一區：03、08、09、15、24、35，第二區：04」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共129注中獎，每注可得2萬元；伍獎共711注中獎，每注可得4000元；陸獎共5191注中獎，每注可得800元；柒獎共8766注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬6509注中獎，每注可得200元；玖獎共6萬4490注中獎，每注可得100元；普獎共9萬9620注中獎，每注可得100元。

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第115000133期今彩539中獎號碼為「05、14、19、20、28」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共227注中獎，每注可得2萬元；參獎共7779注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2431注中獎，每注可得50元。

第115000133期39樂合彩中獎號碼為「05、14、19、20、28」。四合共17注中獎，每注可得21萬2500萬元；三合共210注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9352注中獎，每注可得1125元。

第115000133期3星彩中獎號碼為「088」。壹獎共80注中獎，每注可得5000元。

第115000133期4星彩中獎號碼為「3882」。壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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