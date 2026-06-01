又是毒駕！台中警查獲毒品通緝犯 車上查出大量槍彈、毒品

台中霧峰分局警方今天下午在霧峰樹仁路當街查獲毒品通緝犯，並在車上查獲大批槍彈、毒品。（江和樹議員提供）

台中市警局霧峰分局吉峰派出所員警，今天下午5點多巡邏經霧峰樹仁路時，發現一輛轎車行駛中忽快忽慢，立即上前盤查，見蕭姓駕駛（59歲）神情緊張，一查才發現是毒品通緝犯，警方檢視車內包包，赫然發現裡面藏有3支手槍還有50多顆子彈，並查獲安非他命、海洛因毒品，蕭男經毒品快篩也呈現陽性反應，警方目前依毒駕、槍砲、毒品等罪嫌偵辦中。

霧峰分局吉峰派出所所長張逸格，今天下午5點5分左右，帶班巡邏經霧峰樹仁路時，發現1輛轎車行駛中速度忽快忽慢、形跡可疑，立即上前盤查，蕭姓駕駛（59歲）見警方靠近神情緊張，沒想到一查竟是毒品通緝犯。

請繼續往下閱讀...

警方立刻通報支援警力到場，接著發現副駕駛座有一個包包，打開一看裡面竟有大批槍彈，清點後發現藏有3支手槍，其中2支完整含彈匣，另1支則是半成品，並起出52顆的各式子彈，還查獲海洛因毒品1.25公克、安非他命3.37公克。

警方隨即對蕭男進行毒品快篩，經檢測後呈現毒品陽性反應，確認毒駕，因蕭男目前已中止夜間偵訊，針對大批槍彈、毒品來源，警方將待明天進一步偵訊後釐清。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法