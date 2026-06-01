無聲抵抗！國中住校生半夜遭襲鳥裝睡翻身 南投不良舍監判緩刑

年輕男舍監兩度對住宿男學生伸鹹豬手，家長帶學生報案提告，但後來願意不追究，南投地院將該舍監判刑10月，宣告緩刑3年。（記者陳鳳麗攝）

南投縣1所設有國中國小部的學校，晚間與男學生睡大通鋪的年輕舍監，兩度對睡隔壁的國中男學生伸鹹豬手撫摸其下體，學生被驚醒卻不敢聲張，都繼續裝睡但用翻身來抵抗，後來返家告訴父母報案提告，該舍監坦承犯行，南投地院以成年人故意對少年乘機猥褻罪名，判刑10個月，宣告緩刑3年。

判決書指出，25歲松姓男子擔任南投縣某學校男生宿舍的舍監，該宿舍的寢室是通鋪式，松男的床位就在1名國中男生旁，前年11月初某日凌晨，見學生們都熟睡了，他即隔著棉被摸隔壁男學生的下體，男學生被驚醒，但不敢讓舍監知道他醒來，繼續裝睡外，也刻意翻身背向舍監，讓松男無法再繼續動作。

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同月的月底清晨近5時30分，松男再度伸鹹豬手，此次更大膽，將手直接伸進男學生的褲子裡，並抓著其生殖器上下滑動，該學生再度被嚇醒，見松男動作不停歇，還是不敢喝斥，只能再用翻身來抵抗。

經過2次被舍監猥褻，該名男學生放假回家，鼓起勇氣告知父母，父母帶著他報案提告。松姓舍監在檢察官偵辦時就坦承犯行，後來哀求對方原諒，家長和學生心軟不予追究，且不用進行調解賠償。

南投地院法官審酌松男沒有其他犯罪紀錄，判處有期徒刑10個月，另考量被害人不予追究，因此宣告緩刑3年，但緩刑期間要提供80小時的義務勞務，並接受法治教育3場次。

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