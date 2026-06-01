毒駕預防性羈押30件、准押7成 法務部推動修法強化嚇阻

法務部。（資料照）

毒駕事故頻傳，立委陳培瑜、范雲、吳思瑤今與學者召開記者會，呼籲強化防制作為。法務部傍晚再發新聞稿表示，自5月15日至26日止，各地檢署針對毒駕案件聲請預防性羈押30件，其中21件獲准，准押率約7成，顯示強制處分已具一定嚇阻效果。

法務部指出，已於5月29日召開專家學者諮詢會議，研議修正刑法相關規定，未來將使毒駕獨立規範，並全面提高刑責，以符合罪責相當原則。法務部並同步檢討毒品危害防制條例，研議開放主管機關以唾液快篩方式進行毒品檢驗，評估是否提高第三級、第四級毒品施用及持有行為的刑責與行政裁罰。

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在毒品分級部分，法務部表示，預計本月召開毒品審議委員會，討論是否將依托咪酯由第二級毒品提升為第一級毒品。若通過，未來相關製造、運輸、販賣、持有及施用行為的刑責將同步提高。

法務部統計，自刑事訴訟法將不能安全駕駛罪納入預防性羈押事由後，自5月15日至26日止，全國各地檢署共針對毒駕案件聲請預防性羈押30件，其中21件獲法院裁准，准押率約7成。

除修法與執法強化外，法務部說，高檢署已統合六大緝毒系統，將俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等新興毒品列為查緝重點，透過安居緝毒專案向上溯源、向下刨根，打擊毒品供應鏈。

另針對少年涉毒問題，法務部指出，已與司法院多次協商修正「少年事件處理法」，規劃在少年案件移送前程序增訂檢察官角色，以利向上追查毒品來源，避免偵查斷點。

此外，法務部將持續推動戒癮治療政策，結合醫療、司法及社政資源協助施用毒品者戒除毒癮、回歸社會，但若涉及毒駕行為，仍將從嚴追訴。

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