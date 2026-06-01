爆胎釀台64線回堵3公里 警釐清肇事大貨車超載、超長?

一輛聯結車今天下午在台64線爆胎自撞，造成後方嚴重回堵超過3公里，警方封閉西向各匝道交通疏導，將釐清車輛是否超載、超長。（記者吳仁捷翻攝）

台64線快速道路西向路段今天下午傳出車禍，警方到場，發現林姓男子載運整車H型鋼，爆胎導致車輛失控自撞折甘蔗，影響兩個車道，新北警方也在五股二、三重等4個西向匝道，實施匝道管制，引導車流從三重匝道改道平面道路，至於是否因超載、超長，違規造成車禍，警方將進一步調查釐清，若違規屬實將開罰警惕。

新北市110於今天下午5時許獲報，五股區台64線10.7K往八里方向發生聯結車車禍，適逢下班尖峰時段，警方封閉台64線往八里方向各匝道處，引導民眾改道，通知拖吊車到場協助，是否因車輛超載肇事，仍待釐清。

請繼續往下閱讀...

據了解，台64線快速公路西向路段發生車輛事故，事故車仍待大型拖吊車排除中，造成車流回堵約3公里，警方緊急交通管制，在台64線五股二匝道、三重匝道、江子翠匝道及台1線高架等4個匝道，銜接台64線西向匝道實施管制，同時引導台64線西向車流，由三重匝道下平面道路改道行駛，同步呼籲前往蘆洲、五股、八里地區車輛改走疏洪道，前往台北市的車輛，建議改走台1線高架道路。

一輛聯結車今天下午在台64線爆胎自撞，造成後方嚴重回堵超過3公里，警方封閉西向各匝道交通疏導，將釐清車輛是否超載、超長。（記者吳仁捷翻攝）

一輛聯結車今天下午在台64線爆胎自撞，造成後方嚴重回堵超過3公里，警方封閉西向各匝道交通疏導，將釐清車輛是否超載、超長。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法