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    97歲失智嬤外出迷途 基市暖警訪查周邊鄰居護送回家

    2026/06/01 19:50 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆市警方將年近百歲迷途的老婦人護送回家。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警方將年近百歲迷途的老婦人護送回家。（記者吳昇儒翻攝）

    97歲洪姓老婦人昨日外出拾荒時，突然迷失方向，在基隆市成功二路附近加油站徘徊，找不到回家的路，民眾見狀趕緊報警協助。警方獲報趕往現場，詢問其住處，但婦人無法應答且不停哭泣。員警安撫好洪婦後，逐一詢問周邊店家，釐清其步行路線，再一一探訪，終於幫洪婦找到住所，由家人帶回照顧。

    基隆市警察局一分局忠二路派出所昨日接獲民眾報案指出，轄區內加油站附近，有一名疑似拾荒的老婦人一直在周邊徘徊，疑似找不到回家的路。警方先將婦人安置在安全處所，但其疑有失智情形，想不起來住在哪邊。

    警方利用電腦篩選周邊可能的地址，一一詢問周邊店家，經交叉比對後，終於幫她找到回家的路。得知住家地址，趕緊護送洪婦返家，家屬也對警方即時協助表達由衷謝意。

    據悉，97歲洪婦有輕微失智，平常就有外出撿拾紙箱、回收物等習慣，但均堆積在家中，並無販售情形，警方詢問周邊鄰居，很快就能確認其住所。

    基隆市警察局第一分局分局長温基興呼籲，家中長輩如有失智症狀，應避免讓其單獨外出，建議可至市府社會處申請防走失愛心手鍊，萬一其不慎走失時，以利警方可於第一時間查證身分並協助返家。

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