特技？台中大里重機自撞路邊停車 200公斤紅牌掛上1樓高圍籬

台中陳姓男子昨天凌晨騎乘紅牌重機行經大里區，突然失控撞上路邊汽機車，最離奇的是整輛重機掛在約1層樓高的鐵皮圍籬上。（記者陳建志翻攝）

台中一名陳姓騎士（22歲）昨天凌晨駕駛重達200多公斤的紅牌重機，行經大里區瑞城一街時，突然失控撞上停在路邊的2輛機車，並波及2輛自小客車，現場碎片散落一地，陳男也全身擦挫傷送醫。但離奇的是整輛重機竟直接飛上約1層樓高的圍籬，並掛在上面，讓路過民眾都嘖嘖稱奇。

這起車禍發生在昨天凌晨0點38分左右，當時陳姓騎士（22歲）騎乘HONDA CBR650R紅牌重機，沿大里瑞城一街往塗城路方向行駛，行經瑞城一街139號前，卻失控自撞路旁2輛普通重機車和2輛自小客車。

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巨大聲響嚇壞鄰里，民眾走出一看，發現2輛機車東倒西歪，1輛紅色自小客車則是後擋風玻璃破掉、板金凹陷，現場一片凌亂，所幸陳男僅全身多處擦挫傷；不過最離奇的是，這輛重達200多公斤的重機車，竟衝上約1層樓高的鐵皮圍籬還掛在上面，讓路過民眾看得嘖嘖稱奇。

警方表示，陳男經酒測並無酒精反應，不過詢問為何會失控肇事？陳男只說「當時眼前一片黑」，詳細肇事原因將進一步釐清。

停靠路邊2輛機車和2輛自小客車被撞受損。（記者陳建志翻攝）

台中陳姓男子騎重機失控撞上路邊汽機車，車頭嚴重受損，自己也受傷。（記者陳建志翻攝）

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