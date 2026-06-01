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    台東男酒駕被罰54萬想耍賴 執行署使出「殺手鐧」乖乖繳清

    2026/06/01 20:30 記者劉人瑋／台東報導
    一位10年內多次酒駕，近2年酒駕罰鍰還未繳清的張姓男子，帳戶全被扣光、還要被扣薪水，逼得張男乖乖出面還錢，順利追回罰鍰。（執行署花蓮分署提供）

    一位10年內多次酒駕，近2年酒駕罰鍰還未繳清的張姓男子，帳戶全被扣光、還要被扣薪水，逼得張男乖乖出面還錢，順利追回罰鍰。（執行署花蓮分署提供）

    法務部行政執行署花蓮分署執行「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，近日凍結道罰案件義務人帳戶及薪資，一位10年內多次酒駕，近2年酒駕罰鍰還未繳清的張姓男子，帳戶全被扣光、還要被扣薪水，逼得張男乖乖出面還錢，順利追回罰鍰。

    分署表示，台東縣卑南鄉的57歲張男，10年來有多次不能安全駕駛刑案紀錄，2024年10月間在台東市志航路，無照騎車且拒絕接受酒精濃度測試，台東監理站裁處18萬元罰單。

    2025年4月間，在台11線與富岡街附近，張男被查獲無照騎車，再次拒絕酒測，10年內第二次違反道路交通管理處罰條例第35條第4項規定，依法裁罰36萬元罰鍰。

    分署調查後發現，張男曾於台東監理站申請分期，僅繳納部分就中斷，張男不僅欠繳罰鍰，連健保費等全都欠繳，但最大筆的還是這2張剩餘約42萬元罰鍰。

    分署收案後火速執行，張男所有銀行帳戶只有一個有存款，扣得27萬6498元，不足部分繼續執行張男在營造公司薪資。得知「逃無可逃」的張男近日只能乖乖捧著尚未還清、約15萬元現金到分署繳清。

    花蓮分署分署長蔡英俊呼籲，無論刑事或行政法規，貪杯上路、拒測、毒駕代價都十分高昂，更可能造成他人生命危險，非金錢可彌補；分署同步協助義務人轉介「酒癮治療」、「就業服務」及「職業訓練」，由執行者轉換為支持者。分署不是只會罰錢，也能協助戒除毒、酒癮，還幫忙尋工作、重獲新生，呼籲有需要的民眾隨時與花蓮分署聯繫。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    這2張罰單共罰54萬。（執行署花蓮分署提供）

    這2張罰單共罰54萬。（執行署花蓮分署提供）

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