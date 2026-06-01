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    首頁 > 社會

    嘉市毒駕零容忍 公告5名毒駕累犯照片

    2026/06/01 18:26 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市警察局依法公布5名毒駕累犯的照片及全名。（嘉義市警察局提供）

    嘉義市警察局依法公布5名毒駕累犯的照片及全名。（嘉義市警察局提供）

    近期接連發生多起毒駕肇事致死憾事，造成無辜用路人傷亡，嘉義市政府警察局給予最嚴厲譴責，並公布5名毒駕累犯照片，宣示對毒駕行為「零容忍」立場，提醒民眾勿以身試法。

    市警局表示，依據道路交通管理處罰條例相關規定，毒駕行為人面臨罰鍰、吊扣或吊銷駕駛執照、車輛移置保管等處分；符合10年內2次累犯及拒測累犯等要件者，監理機關並得依法公布姓名、照片及違法事實，依「嘉義區監理所嘉義市監理站」提供的資料，彙整5名毒駕累犯照片及全名，作為社會安全宣導與新聞發布依據。

    毒品會影響駕駛人的判斷能力、反應速度及注意力，駕駛人施用毒品後駕車上路，極易因精神恍惚、反應遲緩或操作失控導致交通事故，危及自身及其他用路人安全；刑事訴訟法預防性羈押新制，已將反覆實施毒駕等重大危害公共安全犯罪納入適用範圍，對有事實足認具再犯之虞者，檢察官得依法向法院聲請羈押，即時阻斷危險行為持續發生，維護社會大眾安全。

    市警局說，自2025年11月全國啟動毒駕快篩，迄今查獲毒駕案件130件，2人收押。警方備足快篩試劑透過唾液快篩、熱點部署及線上巡邏攔查，提升第一線同仁即時辨識與查緝能量，呼籲市民若發現疑似吸毒、毒駕或其他危害道路安全情形，立即打110報警，共同打造安全、無毒的用路環境。

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