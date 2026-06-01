捏冷汗！上班尖峰鳳山省道車流大 民眾推輪椅老人逆向走快車道

民眾推輪椅老人在高雄鳳山省道逆向穿梭快車道，人車爭道險象環生。（民眾提供）

網路社群今天流傳一段影片，高雄市有民眾推著輪椅老人逆向穿梭省道鳳山區中山東路快車道，人車爭道險象環生，令人捏一把冷汗，網友熱議是「移動式神主牌」，警方認定行人違反道路交通管理處罰條例，將開罰500元。

網友今天於網路社群貼文，目擊民眾推著乘坐輪椅老人，逆向穿梭鳳山區中山東路快車道，正值上班時間，省道車流量大，人車往來頻繁，引發網友熱議，批評是「移動式神主牌」，擔憂影響自身及其他用路人安全。

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警方檢視影片，民眾疑未依規定靠道路邊緣通行，而行走於快車道範圍內，現場車流往來頻繁，若駕駛人未即時發現，恐有發生交通事故之虞，類似行為除危及自身安全外，也可能影響其他用路人通行安全。

警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第2款規定，行人不在劃設人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道的道路不靠邊通行者，可處500元罰鍰。

警方呼籲民眾切勿因一時方便，貿然行走於快車道，以免觸法及發生危險，呼籲民眾推行輪椅、嬰兒車或陪同行動不便者外出時，應儘量行走人行道或靠道路邊緣通行，並隨時注意周邊車況，尤其夜間或車流量較大時段更應提高警覺，共同維護道路交通安全。

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