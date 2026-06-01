桃園復興三民溪放蝦籠墜谷受困 男多處骨折挨凍1夜被救下山

宋男溪谷放蝦籠失足墜谷挨凍過了一夜，警消民接力救下山。（記者李容萍翻攝）

桃園市復興區49歲宋姓男子，昨（5月31日）下午獨自前往三民溪放置蝦籠後失聯未返家，家屬過了一夜仍遍尋不著，擔心發生意外，今（6月1日）日中午12點向消防局、大溪警分局報案，警、消會同復興救難協會民力一行10餘人上山搜尋，於12點27分率先在復興區三民觀音洞步道旁下方三民溪溪谷，發現失聯的宋男，他疑似失足跌落約30公尺深的溪谷斷崖，受困於巨石地形間，無法自行脫困。

警、消和救難民力到場評估事故地點位於陡峭溪谷地形，周邊布滿大型岩石，救援難度極高，救援人員隨即架設繩索系統，運用山域繩索下降技術抵達受困位置接觸宋男。當時他氣若游絲、身體極度虛弱，且疑似有多處骨折情形，所幸生命徵象仍屬穩定，意識清楚，讓救援團隊得以把握黃金救援時間。

請繼續往下閱讀...

救援人員為避免搬運過程造成二次傷害，立即施以骨折患部固定，並使用SKED捲式擔架將宋男妥善包覆，再透過繩索拖拉系統及人力接駁方式，小心翼翼將他由溪谷拖拉至觀音洞步道上方安全處，經過眾人齊心努力，於下午2點16分終於成功將人運送至步道口，由救護車接手送往醫院進一步治療，順利完成此次高風險山域救援任務。

復興消防分隊長陳遠鑫表示，復興區轄內山區溪谷地形複雜，近期因天候穩定，不少民眾會前往山區從事戲水、放置捕捉籠、溯溪等戶外活動，但溪谷周邊岩壁濕滑、地形落差大，稍有不慎即可能發生墜落意外。呼籲民眾進入山區或溪谷活動時，應結伴同行並告知家人行程，穿著適當防滑裝備，避免單獨前往偏遠地區，以降低意外發生風險。

宋男疑似失足跌落約30公尺深的溪谷斷崖，受困於巨石地形間，無法自行脫困。（記者李容萍翻攝）

救援人員為避免搬運過程造成二次傷害，施以骨折患部固定，並使用SKED捲式擔架將宋男妥善包覆，再透過繩索拖拉系統及人力接駁方式拖拉至觀音洞步道上方安全處。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法