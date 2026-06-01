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    首頁 > 社會

    北車男落軌2乘客急拉回撿1命 鐵警局：不鼓勵跳軌救人

    2026/06/01 18:04 記者王冠仁／台北報導
    李男落軌被熱心民眾救起。（記者王冠仁翻攝）

    李男落軌被熱心民眾救起。（記者王冠仁翻攝）

    40歲陳姓男子今天下午在台鐵台北車站月台候車時，因身體不適、雙腳一軟而跌落軌道，當時有2名見義勇為的乘客，奮不顧身跳下軌道處將他拉起，順利幫他撿回一命。不過，鐵路警察局對此表示，雖然乘客英勇救人的行為相當正面，但實務上並不鼓勵民眾這樣做，因為如果遇上進站列車減速不及，反而會造成更多傷亡。

    鐵路警察局台北所在今天下午1時25分接獲通報，民眾聲稱台鐵北車第4台A側9車處有民眾落軌。警方獲報趕到現場時，發現落軌的陳姓男子已經被其他乘客拉回月台，他隨後被送往中興醫院救治。

    5分後列車進站

    警方調閱監視器畫面釐清，發現當時陳男從月台跌落至軌道後，有2名在旁候車的乘客見狀，也隨即跳下軌道救人，他們互相合作將陳拉回月台處，5分鐘後就有列車進站，現場狀況相當驚險。

    建議通報月台站務人員

    對此，鐵警局也說，幾乎所有台鐵月台處都有劃設黃色警戒線，民眾在月台候車時不可跨越此範圍；民眾如果不慎落軌，應立刻移動至月台懸壁板下方的避難空間。至於民眾如果遇到今天陳男這種因身體不適跌落軌道的情況，民眾切記不可貿然跳入軌道，而是應該立刻通報月台上的站務人員。

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