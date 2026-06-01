當年靠妻接濟！僑生變負心漢逼離娶小三 33年糟糠妻僅獲賠50萬

負心漢靠妻子接濟學成返國，結交小三竟逼離33年髮妻。（情境照）

高雄市1名45年前來台就讀的僑生，靠女友一家籌款接濟完成學業，2人結婚後還供其赴美、英留學，學成返國後最高年薪曾高達447萬元，2016年起疑在外養小三，2019年逼迫元配簽字離婚，並不惜坦承外遇生子向法院聲請裁判離婚均遭駁回，案經三審2024年判准離婚後同月隨即與小三結婚，元配對前夫、小三求償100萬元，但前夫已罹於時效，法院僅判小三需賠償50萬元，可上訴。

判決指出，原告主張被告A男為僑生，1981年間單獨來台就讀，形單影隻、經濟拮据、生活困難，與當時還是學生之原告在教會結識、相戀，由原告一家籌款接濟，供其進修完成學業。2人於1991年間結婚，原告自甘成為家庭主婦包辦家務。A男接續赴美、英進修學成返國，擔任公司主任盡享尊崇，卻漸忘糟糠之妻辛勞，語出嫌棄，態度越趨冷淡。

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A男於2016年間擅自離家，每星期返家次數減少，而以兩地家庭方式相處，2019年間預謀離婚，在女兒面前出示離婚協議書逼迫元配簽署，否則停供生活費，不斷施壓簽字離婚，且不惜坦承外遇生子，向法院聲請裁判離婚均遭駁回，案經三審2024年判准離婚後，離婚登記同月隨即與小三完婚。

橋頭地院審理，A男早在2019年已坦承外遇生子之事實，並向女兒表示其有一個妹妹，使元配的請求權已罹於時效，不過，元配對外遇對象始終不知其真實身分，直到2024年4月離婚訴訟閱卷時才知道她的名字，法官認定對小三求償未罹於時效，判賠50萬元。

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