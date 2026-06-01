正宮偕姊姊、友人到台中機場堵人夫、小三 5人大亂鬥航警依聚眾鬥毆偵辦

民眾因感情糾紛在台中機場出境大廳前拉扯、發生肢體衝，被航警依刑法第150條聚眾鬥毆送辦。（民眾提供）

一名男子昨帶著小三到台中機場準備搭機前往香港旅遊，結果被正宮抓個正著，正宮找來姊姊及友人助陣，在機場上演5人大亂鬥，航空警察局高雄分局台中分駐所獲報，立即派員前往處理，偵訊後全案依違反刑法第150條聚眾鬥毆偵辦，正宮事後並提告小三傷害。

據了解，昨天上午8時30分左右，該男子帶著小三準備搭機前往香港旅遊，妻子聞風帶著姊姊及友人趕來助陣，友人協助錄影取證，正宮和姊姊與小三當場發生肢體衝突，男子護著小三，5人在國際出境大廳前拉拉扯扯，出國遊客爭看「精彩戲碼」，航空警察局高雄分局台中分駐所獲報立即派員處理，經偵訊後，依違反刑法第150條聚眾鬥毆偵辦；原本雙方皆不提告，但正宮發現自己在拉扯中也受傷，提告小三傷害。

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警方呼籲民眾遇有糾紛應保持理性，循正當法律途徑解決，凡於公共場所聚集3人以上進行強暴脅迫滋事者，即便未親自動手，僅在現場吶喊助威、叫囂、幫腔者，亦屬於「在場助勢之人」，違者依法可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，警方將嚴正執法，維持公共秩序。

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