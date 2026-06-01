毒駕不只喪屍煙彈 「老派」毒蟲吸海洛因+安非他命開車上路被逮

警方對徐男實施毒品唾液快篩檢測。（記者王冠仁翻攝）

近來全台各地傳出多起駕駛人吸食含有依托咪酯、俗稱喪屍煙彈的毒品後開車上路，卻波及其他無辜用路人造成多起死傷的意外事件，警方也加大力道查緝毒駕。不過，毒駕並非侷限於喪屍煙彈，台北市警方近來巡邏時發現一輛違停轎車，上前攔查，赫然發現車內有一包安非他命，駕車的55歲徐姓男子經唾液快篩，還呈現海洛因、安非他命陽性反應，被警方當場逮捕。

北市警萬華分局西門町派出所警力，在前天凌晨1時許執行巡邏勤務，員警經過康定路時，發現一輛轎車在路旁違規停車，於是上前攔查。

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當駕車的徐姓男子搖下車窗後，員警眼尖發現，車內居然有一包白色不明晶體，員警研判是毒品，仔細盤查，徐男見紙包不住火，只好把白色晶體交給警方。員警以毒品試劑進行檢測，發現白色晶體呈現安非他命陽性反應，員警研判徐男毒駕，也對他實施毒品唾液快篩，更發現呈海洛因、安非他命陽性反應。

據了解，徐聲稱開車前在住處內吸食安非他命、海洛因，過了一段時間以後，以為「藥效已退」，於是開車外出打算找朋友，沒想到中途在路旁臨停就遇上巡邏警方。

警方說，徐因為毒駕，被警方依現行犯上銬逮捕，警方最終將他依公共危險、毒品罪嫌送辦，同時也將深入追查其毒品來源。

萬華分局呼籲，吸食毒品不僅危害個人健康、威脅性命，且容易衍生出其他暴力犯罪等治安問題，民眾如有發現相關線索，請主動向警方通報，攜手打造安全、健康的生活環境。

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