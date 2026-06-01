台南水庫蓄水降　高雄川流水支援區域調度

台南地區主要水庫蓄水量下降，烏山頭水庫因水位過低，觀光船暫時停駛，水利署表示，因一期作灌溉已結束，高雄支援台南川流水量能足夠，目前水情正常，預估6月底前穩定供水。

依經濟部水利署南區水資源分署下午3時觀測資料，曾文水庫蓄水量4343萬立方公尺，蓄水率9.65%；烏山頭水庫蓄水量1133萬立方公尺，蓄水率14.41%；南化水庫蓄水量1862萬立方公尺，蓄水率22.76%，3座主要水庫總蓄水量約7338萬立方公尺。

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水利署長林元鵬接受媒體電話聯訪表示，目前南部地區剛好在枯水期轉豐水期關鍵時節，水情調度較吃緊的地方是嘉義與台南，台南地區每天總用水量約100萬至120萬立方公尺，除了水庫蓄水，水源調度也積極採各項作為。

林元鵬表示，今年第一期稻作灌溉作業已於昨天結束供灌，高雄地區的川流水及伏流水能量足夠支援台南，每天約有30萬立方公尺流量，預估水庫蓄水可滿足至6月底正常用水需求，仍有約1個月備援水量。

他說，目前水庫蓄水量低，但仍在可控範圍內，將持保守審慎態度做最佳化調度，依據最新預估，6月上旬至6月中旬可能會有梅雨形成的天氣型態，目前是關注重點。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，經濟部水利署評估目前南部地區整體供水情勢尚屬穩定，民眾無須過度擔憂，但節約用水仍是最有效且最即時水資源管理方式，呼籲市民共同珍惜每一滴水，市府並持續配合中央以「開源、節流、調度、備援」四大策略提升供水韌性。

台南市水利局指出，台南市目前3座再生水廠每天共可供應約6.1萬立方公尺再生水，提供高科技產業穩定替代水源；另有7座水資源回收中心每日可提供約1. 8萬立方公尺回收水，可用於道路清洗、植栽澆灌及緊急消防等用途，鼓勵各機關及民眾踴躍使用。

水利局指出，市府已完成19口抗旱水井整備作業，每日可提供約3萬立方公尺備援水量；中央配置的大型移動式RO淨水設備亦已完成整備，可視水情需求即時投入運作，提升緊急應變能力。（編輯：李亨山）1150601

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