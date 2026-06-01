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    屏警展現攔詐、取締毒駕成果 還破獲地下錢莊吸血近5千萬案

    2026/06/01 16:58 記者葉永騫／屏東報導
    屏東警方展現攔詐、取締毒駕及破獲地下錢莊成果。（記者葉永騫攝）

    屏東警方展現攔詐、取締毒駕及破獲地下錢莊成果。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警察局今天展示半年來掃蕩地下金融、打擊詐欺、緝毒等成果，縣長周春米表示，不管是攔詐、掃蕩地下金融、取締毒駕，都要從源頭做起，縣警局長甘炎民說，這次更破獲地下錢莊對貸款公司吸血近5000萬元案件，逮捕9名嫌犯。

    縣長周春米表示，詐騙案件在屏東警方積極防制與攔阻之下今年有很好的成果，對於毒駕取締，縣府不斷的挹注經費，加強毒駕查緝，對於地下博弈逐漸轉向網路經營模式，吸引年輕族群、學生及軍人涉入，對社會造成負面影響，縣府已責警方強化查緝網路博弈、地下金融及地下匯兌等犯罪行為。

    縣警局統計，今年掃黑專案成功檢肅治平目標5名、共犯46名，查扣現金2000多萬餘元及百萬名車3部，並移送毒駕案件157件，查獲詐欺案件230件、詐欺集團案件8件83人，成功攔阻詐騙25件、攔阻金額達1452萬餘元，展現警方打擊犯罪與守護民眾財產安全的成果。

    縣警局長甘炎民更指出，在掃蕩地下錢莊方面，屏東有一家公司因為資金周轉不靈，向地下錢莊陸續借貸了1億6900萬餘元，結果利息付了快5000萬元，但本金還是沒有減少，全部被地下錢莊吸血，警方獲報後一舉將這個地下錢莊拔除，也呼籲民眾投資借貸一定要特別注意。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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    電子煙加依托咪酯就成了毒品。（記者葉永騫攝）

    電子煙加依托咪酯就成了毒品。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米視察破案成果，了解地下錢莊吸血的過程。（記者葉永騫攝）

    縣長周春米視察破案成果，了解地下錢莊吸血的過程。（記者葉永騫攝）

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