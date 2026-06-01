花蓮男子穿國民黨T恤毒駕遭逮 同車女子胡言亂語要找警察

花蓮警分局日前深夜攔查一部汽車，林姓男子快篩後涉嫌毒駕，身上還穿著國民黨2018年的路跑活動T恤。（民眾提供）

來自台北的萬姓女子日前深夜搭花蓮友人林姓男子的車準備北返，不料林男毒癮發作一路搖晃蛇行，甚至無故在閃光燈路口「定格」。花蓮警方巡邏發覺有異上前攔查，當場在車內起獲一、二、三級混合毒品，萬女被逮時手裡甚至還緊緊抓著俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒煙，當場嚇得嚎啕大哭癱坐地上不斷向員警求饒，而林姓男子身上則穿著國民黨在2018年路跑活動的T恤，但否認為國民黨員。

花蓮國民黨籍議員、黨團發言人吳建志的胞兄上月因持有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯及吸食器具案件，遭警方查獲持有數十公克依托咪酯及點菸器等物品，依法移送偵辦。由於吳建志與胞兄同住一棟透天厝，只是分住不同樓層，成為地方輿論焦點。吳建志日前還發文，強調對於家人誤入歧途行為深表遺憾，並要求中央應正視毒品的危害儘速推動修法，並檢討現行分級與刑責制度，強化製造、販售、運輸及提供者的刑事責任。

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花蓮警分局指出，豐川派出所巡邏警網在上月26日深夜11點半左右，行經花蓮市國民八街與國盛二街口時，發現一輛白色汽車行車極度不穩、沿路搖晃，甚至在閃光號誌路口無故停滯不前。員警直覺駕駛不是酒駕就是毒駕，立刻鳴警笛上前示意靠邊停車接受檢查。

車窗一搖下，濃郁的異味撲鼻而來。負責開車的45歲林姓男子精神極度恍惚、講話語無倫次；而坐在副駕駛座的41歲萬姓女子也是胡言亂語，甚至還一臉茫然地對著盤查員警說：「我正要找警察餒，你們就來了！」。

而林男身上穿著藍色T恤，正面印著「ROC、WE ARE ALWAYS FOR YOU」，手臂部份則印著「KMT YWC」的字樣，是2018年國民黨全國青工總會發起的「愛台不斷電、青年護台灣」全台8天7夜接力路跑活動T恤。

眼尖的員警隨即注意到，萬女說話時右手神色緊張地緊握，請她張開手掌後，當場查獲一顆混入俗稱「喪屍毒品」的依托咪酯電子煙彈。警方隨後對兩人及車內進行同步搜索，果真在林男身上起出安非他命兩包、海洛因一包及依托咪酯煙彈一顆；林男經唾液快篩後，也呈現安非他命陽性反應。

警方持續搜查萬女隨身物品，又再度起出依托咪酯煙彈兩顆、依托咪酯煙油兩罐、吸食菸桿一支及安非他命一包。眼見大勢已去、人贓俱獲，萬女當場情緒崩潰，在深夜的街頭上嚎啕大哭，不斷向警方哀嚎求饒、拜託原諒，與先前的胡言亂語態度判若兩人。

花蓮分局副分局長涂錞德表示，萬姓女子日前從台北南下花蓮探望男友，因準備返回台北，才找來住在花蓮的毒友林男開租賃車載她北上，不料林男竟毒駕上路，開不到幾條街就因為行車大亂遭警方攔截。全案訊後將林男、萬女依違反毒品危害防制條例移送法辦，林男另依涉嫌刑法毒駕公共危險罪，一併移請花蓮地檢署偵辦。

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花蓮警分局日前深夜攔查一部汽車，林姓男子快篩後涉嫌毒駕，警方移送法辦。（警方提供）

花蓮警分局日前深夜攔查一部汽車，林姓男子快篩後涉嫌毒駕，乘客萬姓女子也持有毒煙蛋。（警方提供）

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