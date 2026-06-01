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    警政署掃蕩毒駕！5月下旬查獲581件 42嫌收押

    2026/06/01 16:29 記者姚岳宏／台北報導
    警政署強力掃蕩毒駕，5月下旬專案查獲581件。（記者姚岳宏攝）

    警政署強力掃蕩毒駕，5月下旬專案查獲581件。（記者姚岳宏攝）

    為強力遏止毒駕，警政署5月下旬啟動「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，5月24日至29日查獲581件毒駕案，配合修正執法程序與預防性羈押新制，5月中旬迄今共查獲1058件疑似毒駕案，42名重犯或累犯遭羈押，經快篩陽性或拒測者將依法逮捕，內政部更促請交通部公布累犯名單，全面提升嚇阻力。

    面對新興毒品威脅，內政部從源頭斷毒、即時攔阻及強化執法等3大面向防制，警政署自2024年起將依托咪酯列為查緝重點，截至今年4月底，全國已查獲逾2萬1千名嫌犯，查扣相關毒品849.5公斤，防堵毒品流入市面。

    5月下旬的專案行動，警方破獲652件毒品案、逮捕685人，搗破25座混合式毒品分裝場，行動中共查扣26.9公斤毒品粉末、880顆煙彈、217瓶煙油、10部犯罪車輛及不法所得32萬5百元，全力阻斷高風險毒品來源。

    為將毒駕風險阻絕於事故發生前，警政署全面導入唾液毒品快篩試劑，並落實執法標準作業程序，員警於第一時間執行人車分離，包含移置保管車輛與吊扣牌照等措施，避免毒駕肇事造成民眾或執法人員傷亡。

    這項防制措施大幅提升查緝成效，去年全國共查獲8659件毒駕案，今年前4個月就查獲4725件，其中超過98%皆為員警主動攔查，今年快篩試劑採購量擴增至4萬5千多劑，進一步強化攔檢能量。

    未來警政署將持續與法務部、交通部及衛福部跨部會合作，推動提高刑責、精進車輛管理及強化電子煙管制等3大作為，藉由科技執法與法制修正雙軌並進，守護大眾交通與生命財產安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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