基隆、新北七區毒駕累犯名單曝光！ 基隆監理站公布7人

基隆市警察局與監理站攜手，公布毒駕累犯名單。（基隆監理站提供）

近期發生多起毒駕肇事案件引發社會高度關注，基隆市警察局今偕同基隆監理站公布「基隆市及新北市汐止、瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、萬里及金山等7區」毒駕累犯者姓名及照片。未來也會定期更新警察局FB專頁公布累犯者姓名及違規事實，期藉由資訊公開，提升警示及嚇阻效果。

基隆市警察局表示，統計今年1到5月間，一共取締毒駕共171件（唾液快篩152件、尿液檢驗17件），為避免毒駕者威脅其他用路人及社會公眾安全，警察局將持續加強毒駕取締，並與監理站合作，依法定期公布累犯者資料，藉由跨機關合作及資訊公開，強化毒駕防制成效。

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首波公布7名毒駕累犯照片及姓名、違規事實，未來將會持續地定期更新，達到警示的效果。

基隆市警察局交通隊副隊長李文雄指出，毒駕除涉及相關刑事責任外，另依據「道路交通管理處罰條例」，最高可處12萬元（機車9萬元）罰鍰，並當場扣車、吊扣駕照，10年內再犯，第2次最高罰12萬元並吊扣駕照3年，第3次以上逐次加重裁罰無上限；若拒測者，更將直接重處18萬元罰鍰，當場扣車並吊銷駕照。

警察局長林信雄呼籲，民眾如發現疑似毒駕情形，請立即撥打110報案，由警方即時派員查處，警察局將持續結合監理機關及社會大眾力量，共同打擊毒駕行為，守護市民生命財產安全及道路交通秩序。

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